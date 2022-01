Het protest in Kazachstan is omgeslagen in een felle machtsstrijd – die president Tokajev lijkt te winnen

Sinds de protesten vorige week zondag in het Centraal-Aziatische land losbarstten, zijn bijna 6000 mensen gearresteerd. Beeld AP

Wat begon met straatprotesten vanwege een verhoging van de lpg-brandstofprijs, lijkt nog geen week later te ontaarden in een machtsstrijd binnen de politieke elite van Kazachstan. Terwijl de autoriteiten naar eigen zeggen orde op zaken stellen in de straten van het Centraal-Aziatische land en al bijna 6000 mensen hebben gearresteerd, voltrekt zich parallel aan de publieke onrust een strijd binnen de hoogste politieke kringen, met als hoofdrolspeler zittend president Kassym-Jomart Tokajev.

Het duidelijkste voorbeeld van die politieke zuivering betreft Karim Masimov, oud-premier en voormalig hoofd van de nationale inlichtingendienst KNB. Vorige week woensdag kreeg Masimov al de zak van Tokajev, maar afgelopen zaterdag werd hij samen met nog een aantal figuren uit de politieke elite gearresteerd vanwege hoogverraad.

Waarop de autoriteiten de beschuldigingen tegen de oudgedienden baseren is onbekend. Eerder ontsloeg president Tokajev al zijn hele kabinet en ook in de machtige Veiligheidsraad vond een stoelendans plaats. Het recept voor de zuiveringen aan de top lijkt vrij eenvoudig: iedereen die tot de oude politieke garde behoort en loyaal is aan ex-president Noersoeltan Nazarbajev moet het ontgelden.

‘Terroristen en bandieten’

Nazarbajev zelf was vorige week al de klos toen hij door zijn opvolger uit zijn functie als voorzitter van de Veiligheidsraad werd ontheven. Sinds zijn terugtreden in 2019 oefende de oud-president vanuit die positie nog altijd veel politieke invloed uit. Aan die macht vanachter de schermen lijkt Tokajev nu een einde te willen maken.

Zo geruisloos als de paleisintriges zich vooralsnog voltrekken, zo luidruchtig gaat het er op straat aan toe. De 68-jarige Tokajev maakte de demonstranten in zijn land uit voor ‘terroristen’ en ‘bandieten’ en afgelopen weekend gaf hij zijn ordetroepen de opdracht ‘zonder waarschuwing te schieten om te doden’ op iedereen die geweld gebruikt. Volgens de Britse omroep BBC zouden al zeker 164 mensen om het leven zijn gekomen bij de protesten.

Daarmee toont Tokajev zich een onverbiddelijk leider die bereid is ver te gaan om de orde in het land te herstellen en de macht verder naar zich toe te trekken. Een opvallende opstelling voor een man die tot nu toe vooral bekendstond als een door de wol geverfde apparatsjik en diplomaat, die carrière maakte op het ministerie van buitenlandse zaken van de vroegere Sovjet-Unie.

Want geboren in het huidige Almaty als de zoon van een oorlogsveteraan en schrijver van detectives en een moeder die buitenlandse talen doceerde aan de universiteit, begon de jonge Tokajev in 1970 met een opleiding aan het gerenommeerde Staatsinstituut voor Internationale Betrekkingen in Moskou, de bakermat voor diplomaten in de Sovjet-Unie en het moderne Rusland.

Tijdens zijn opleiding bekwaamde Tokajev zich in het Chinees, wat hem na een aantal omzwervingen via de Sovjetambassade in Singapore en het ministerie van buitenlandse zaken in Moskou uiteindelijk een aanstelling opleverde aan de Sovjetambassade in Peking, waar hij van 1985 tot 1991 werkte. Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie keerde Tokajev terug naar Kazachstan waar hij aan de slag ging als adviseur van sterke man Nazarbajev.

Onder de hoede van de eerste president van het onafhankelijke Kazachstan klom Tokajev op binnen het ministerie van buitenlandse zaken, waarvan hij uiteindelijk minister werd. In die rol deed hij waar hij goed in is: diplomatie bedrijven en de banden met Rusland, China én de Verenigde Staten warm houden. Tokajev speelde in de tijd een belangrijke rol bij de nucleaire ontwapening van Kazachstan en in 2011 belandde hij in Genève als vice-secretaris-generaal van de Verenigde Naties.

Grenzeloze loyaliteit

Zijn diplomatieke capaciteiten en ogenschijnlijk grenzeloze loyaliteit aan toenmalig president Nazarbajev, maakten dat Tokajev in 2019 zijn baas als hoogste leider van Kazachstan mocht opvolgen toen die na bijna drie decennia besloot een stap terug te doen. Vermoedelijk zag Nazarbajev in Tokajev niet meer dan een tussenpaus die het pluche warm kon houden terwijl de ex-president in de coulissen iemand anders klaarstoomde voor het presidentschap. Tokajev leek niet meer dan een interim-president die gedoemd was tot een voetnoot in de geschiedenisboeken.

Maar Tokajev zelf heeft andere plannen, zo blijkt sinds vorige week, nu hij de protesten als een volleerd potentaat neerslaat en tegelijkertijd een proces in gang zet dat steeds meer de vorm van een paleiscoup krijgt. Of de grauwe apparatsjik hiermee definitief zijn diplomatieke gezicht inruilt voor een ijzeren vuist zal de toekomst moeten uitwijzen.