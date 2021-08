Het Krim Platform zet de annexatie weer op de internationale agenda

Oekraïense activisten hangen 150 Oekraïense vlaggen op ter nagedachtenis aan de naar schatting 15.000 mensen die zijn omgekomen in het conflict, voor het gebouw van de Russische ambassade in Kiev. Beeld EPA

Het is de eerste bijeenkomst van het platform, dat door de Oekraïense president Zelenski in leven is geroepen om de annexatie te agenderen en coalities te smeden om de druk op Rusland op te voeren. Vertegenwoordigers uit 45 landen, waaronder de Verenigde Staten, de Europese Unie en Turkije, zijn aanwezig in Kiev.

Het is een strijd van lange adem. Rusland heeft sinds de bezetting van het Oekraïense schiereiland in 2014 geweigerd in gesprek te gaan over de bezetting en ziet de annexatie als een afgedane zaak. Moskou is dan ook niet ingegaan op een uitnodiging voor het platform.

Rusland ziet de toe-eigening van de Krim als rechtmatig: Russen vormden al voor 2014 een etnische meerderheid in het 2,3 miljoen inwoners tellende schiereiland. Zij juichen de annexatie door Rusland dan ook toe. Maar internationaal wordt het gebied nog altijd gezien als Oekraïens.

Volgens de Oekraïense autoriteiten is de terugtrekking van Rusland niet alleen een kwestie van nationaal belang. Rusland zou van het schiereiland een grote militaire uitvalsbasis willen maken die de stabiliteit in het Zwarte Zeegebied zou bedreigen.

Behalve de militaire spanningen op de Zwarte Zee, staan sancties tegen Rusland en het schenden van de mensenrechten van Oekraïners en Krim-Tataren op de agenda van het Krim Platform.

Volgens mensenrechtenorganisaties maken de Russische autoriteiten deze omvangrijke etnische groepering het leven op het schiereiland onmogelijk. Sinds de annexatie is hun politieke partij verboden en zijn volgens Kiev zo’n honderd Tataren om politieke redenen gevangengenomen. Nog eens twintig Tataarse activisten zijn vermist.