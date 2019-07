Het is erop of eronder voor Ursula von der Leyen

Wordt Ursula von der Leyen de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, of duurt de chaotische zoektocht naar de nieuwe leider voort? Dinsdagavond blijkt of ze voldoende steun krijgt.

Ursula von der Leyen (60) moet dinsdagavond bij de stemming in Straatsburg in elk geval de stem van 374 afgevaardigden in het Europees Parlement krijgen. Lukt dat, dan mag ze zich de eerste vrouwelijke voorzitter van de Europese Commissie noemen, de belangrijkste functie in de EU. Een gelopen race is het allerminst.

Von der Leyen, dikwijls aangeduid met haar initialen VDL, kan in elk geval rekenen op de steun van de christendemocraten (182 zetels) en vermoedelijk ook van een groot deel van de liberalen. Daarmee is ze er nog niet: zowel op links als op rechts is er weerstand tegen de benoeming van de Duitse minister van Defensie tot Commissievoorzitter.

De meest cruciale dwarsligger is de sociaaldemocratische partij PES. Veel leden van de op een na grootste Europese partij, wier gedroomde kandidaat Frans Timmermans op het laatste moment achter het net viste, zeiden bij de bekendmaking van VDL’s kandidatuur dat ze tegen zullen stemmen.

Groene ambities

Dinsdagochtend tijdens haar toespraak in het Europees Parlement in Straatsburg, van tevoren al gedoopt tot ‘de belangrijkste toespraak van haar leven’, haalde de kandidaat alles uit de kast om vooral de sociaaldemocraten over de streep te trekken.

Haar zeer pro-Europese speech liet ze voorafgaan door een korte boodschap in het Frans, Duits en Engels. Ze onderschreef haar groene ambities en lanceerde nieuwe plannen, die vaak vooral bedoeld lijken om de linkerflank tevreden te stellen: de invoering van een universeel minimumloon, quota’s voor topfuncties voor vrouwen. Om te laten zien dat het menens is, had ze een dag eerder al aangekondigd dat ze, ongeacht de uitkomst van de stemming, op zal stappen als Defensieminister in Duitsland.

Beeld AFP

Nu is het afwachten. Mocht VDL genoeg stemmen krijgen – we horen het rond 20.00 uur – dan neemt ze per 1 november de post van Jean-Claude Juncker over. Wordt ze weggestemd, dan heeft dat vergaande consequenties. Het zal voer zijn voor eurosceptici, en het vertrouwen in de EU als instituut zal verder afbrokkelen.

Bovendien moeten de EU-leiders als de wiedeweerga op zoek naar een nieuwe kandidaat, die binnen een maand geleverd moet worden. Zij hebben al aangegeven niets te voelen voor nog een marathontop over de volgende kandidaat. Vermoedelijk zal die ook uit de gelederen van de christendemocraten komen, om de verdeling van de drie andere topfuncties – die eveneens twee weken geleden werden ingevuld – niet in gevaar te brengen.

Lijsttrekker

Die kandidaat kan op dezelfde kritiek rekenen als VDL. De belangrijkste kritiek op haar kandidatuur is immers dat die niet democratisch tot stand is gekomen. VDL was geen lijsttrekker van haar partij bij de Europese verkiezingen. Dat was Manfred Weber, maar die viel net als Timmermans al af.