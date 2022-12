Het hyperverstedelijkte Parijs wil meer sociale huur. Maar waar moeten die woningen komen?

Net als in Amsterdam zijn de huur- en vastgoedprijzen de afgelopen twintig jaar in Parijs gigantisch gestegen, waardoor wonen voor veel mensen onbetaalbaar is geworden. Beeld Getty Images

Betaalbaar wonen is nou niet iets waar je meteen aan denkt als je het hebt over Parijs. Eerder het tegenovergestelde, waarschijnlijk. Maar daar moet verandering in komen, als het aan huisvestingswethouder Ian Brossat ligt.

Vorige maand deed hij zijn strategie uit de doeken om het aanbod betaalbare huurwoningen in de Franse hoofdstad de komende jaren drastisch uit te breiden, van bijna 25 procent nu naar 40 procent in 2035. Daarvan moet driekwart sociale huur worden en het overige deel betaalbare middenhuur, vertelde de wethouder van de Communistische Partij aan Franse media.

De reden dat Brossat de woningmarkt wil aanpakken laat zich raden. Net als in Amsterdam zijn de huur- en vastgoedprijzen de afgelopen twintig jaar in Parijs gigantisch gestegen, waardoor wonen in de Franse hoofdstad voor veel mensen onbetaalbaar is geworden.

Gemiddeld betaal je 10.000 euro per vierkante meter als je in Parijs een huis wil kopen (meer dan in Amsterdam) en 1200 euro per maand aan kale huur voor een appartement van 50 vierkante meter in de vrije sector (vergelijkbaar met Amsterdam). En dan telt Parijs ook nog eens relatief weinig sociale huurwoningen. Mede vanwege de hoge woonprijzen verliest de Franse hoofdstad volgens statistiekbureau Insee (het Franse CBS) jaarlijks zo’n 10.000 inwoners.

Vastgoedspeculatie indammen

“De huizenmarkt in Parijs sluit de werkende en middenklasse uit,” zei Brossat vorige maand op tv-zender BFMTV. “We moeten die daarom reguleren en de effecten van vastgoedspeculatie beter indammen.”

De aanpak bouwt voort op eerder beleid uit 2000. Destijds lag het percentage publieke sociale huurwoningen in Parijs op slechts 13 procent, en stonden die bovendien met name in mindere wijken. Door nieuwbouw en de herinrichting van bestaande bouw, in zowel het hart van de stad als de minder geliefde arrondissementen, moest dat worden opgekrikt naar 25 procent van het Parijse woningaanbod. Nu die doelstelling bijna is gehaald, wil Brossat een stap verdergaan.

De grote vraag is natuurlijk: waar moeten die huizen komen? Want in een hyperverstedelijkt gebied als Parijs – met 2,1 miljoen inwoners op 105 vierkante kilometer zo’n vier keer zo dichtbevolkt als Amsterdam – is niet het vinden van bakstenen voor nieuwe huizen het probleem, maar de ruimte waarop die moeten worden gebouwd.

Brossat ziet onder andere mogelijkheden in lege hotels, parkeergarages en kantoorgebouwen. Mede door de pandemie is de leegstand bij vooral die laatste twee wat toegenomen, dus daar liggen kansen. Daarnaast wil hij met regulering afdwingen dat bij alle nieuwe bouwprojecten een percentage van de woningen voor de sociale huursector wordt bestemd. En dan zijn er nog de in ongebruik geraakte treinrails en depots waar mogelijk gebouwd kan worden.

Prijsopdrijvend effect

“Als het lukt om zo veel meer nieuwe en bovendien betaalbare woningen te creëren, zou dat natuurlijk fantastisch zijn,” zegt Tomasz Michalski, econoom aan de Parijse grande école HEC, “maar er zijn ook grote knelpunten.”

In de eerste plaats, hoe kan het ook anders, zijn er de kosten. De afgelopen jaren begrootte Parijs 500 miljoen euro per jaar aan het realiseren van nieuwe sociale huurwoningen. Nu de ambities groter zijn (en de vastgoedmarkt nog krapper) zal er nog meer budget nodig zijn. Het is de vraag of de stad die kosten, plus die voor beheer en onderhoud, kan blijven ophoesten, nu de economische vooruitzichten somberder worden. “Vooral omdat de kosten voor sociale huurwoningen steeds hoger worden,” aldus hoogleraar economie Michiel Mouillart in Le Parisien.

Het opkopen en het opknappen van vastgoed heeft bovendien nog een neveneffect, voegt Michalski daaraan toe: het zorgt er mogelijk voor dat omliggend vastgoed verder in waarde stijgt en dus nog duurder wordt. Fijn voor huiseigenaren en de buurt, maar het verdere probleem van de betaalbaarheid van de woningmarkt pak je er niet mee aan.

“En dan is er nog de vraag of je al die verdichting wel moet willen in de stad,” aldus Michalski. “Parijs is een stad met heel weinig groen. Zou het niet beter zijn die laatste vierkante meters ongebruikte grond te gebruiken voor parken, in plaats van ze ook vol te bouwen met woonflats?”

Amsterdam als voorbeeld Het percentage van 40 procent gereguleerde huur, waar de Parijse wethouder Ian Brossat het over heeft, zal Amsterdammers bekend in de oren klinken – en dat is geen toeval. Brossat ziet Amsterdam, waar zo’n 40 procent van het woningaanbod sociale huur is, en Wenen, waar dat percentage nog hoger ligt, als inspiratiebronnen voor zijn plan. In Amsterdam lag het percentage voor de eeuwwisseling overigens nog veel hoger, op zo’n 58 procent. Het aandeel sociale huurwoningen is door landelijk beleid sindsdien bewust ingeperkt ten faveure van meer private huur en koopwoningen. “Dat is het gevolg van kabinetsbeleid; daar heeft de gemeente Amsterdam eigenlijk weinig mee te maken gehad,” zegt Gert Jan Bakker van stichting Woon!. “Sociale huurwoningen werden verkocht en gereguleerde huur in de private sector werd geliberaliseerd. Zo kreeg je dat een huurappartementje aan de Albert Cuyp dat je eerst via een makelaar voor 600 euro per maand kon huren, nu maandelijks 1700 euro kost.” Zulke ongebreidelde huurprijsstijgingen gaat het kabinet inmiddels wel weer aan banden leggen. Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) maakte afgelopen vrijdag bekend dat voor een deel van de huurwoningen vanaf 2024, net als bij de sociale huur, een maximale huurprijs gaat gelden. Bovengenoemd appartement zou dan bijvoorbeeld een maximumhuurprijs kunnen krijgen van 1000 euro per maand. Bakker: “Dat betekent dat woningen die nu in de vrije sector zitten weer terugstromen naar de gereguleerde sector. Dat is in elk geval een goede ontwikkeling.”