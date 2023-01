Het gonst van de geruchten: gaan de Russen nog eens 500.000 soldaten mobiliseren?

Russische mannen nemen afscheid van hun families en geliefden in oktober 2022, enkele weken nadat de eerste mobilisatie was afgekondigd op 21 september. Russen vrezen nu voor een tweede mobilisatieronde. Beeld EPA

Op oudejaarsdag joeg de Oekraïense minister Oleksii Reznikov van Defensie het Russische volk de stuipen op het lijf. “De Russische autoriteiten gaan de grenzen sluiten voor mannen, de staat van beleg afkondigen en een nieuwe mobilisatiegolf beginnen,” waarschuwde hij in een videoboodschap.

De bewindsman vervolgde omineus dat de Russen ongeveer een week hadden om zich uit de voeten te maken. Een paar dagen later volgde Kyrylo Boedanov, hoofd van de militaire inlichtingendienst van Oekraïne. Hij vertelde de BBC dat de nieuwe oproep voor het front al op 5 januari zou kunnen beginnen.

Half miljoen Russen

Vadym Skibitsky, de plaatsvervangend chef van de militaire inlichtingendienst van Oekraïne, deed er afgelopen vrijdag nog een schepje bovenop, door te stellen, dat er in januari niet minder dan een half miljoen Russen moeten komen opdraven voor hun nummer.

Nadat de Russische president Vladimir Poetin op 21 september een ‘gedeeltelijke’ mobilisatie had afgekondigd, werden driehonderdduizend mannen in heel Rusland onder de wapenen geroepen. Daarna bleef het in Rusland gonzen, dat het daar niet bij zou blijven.

Pro-Kremlinpolitici in Rusland geloven er echter niets van. Doemalid en oud-militair Andrej Koeroelev noemde vorige week een nieuwe mobilisatieronde ‘ineffectief voor het komende halfjaar’. “Zelfs degenen die eerder werden opgeroepen, zijn nog niet volledig klaar voor de strijd,” aldus Koeroelev.

Ook de aan het Kremlin gelinkte politicoloog Sergej Markov ziet een nieuwe ronde voorlopig niet gebeuren. “In de zone van de speciale militaire operatie hebben we geen hordes met kalasjnikovs nodig, maar een modern leger,” schreef hij op zijn Telegramkanaal.

Westen onder druk zetten

Wie kwaad wil, kan denken dat Kiev met zijn mobilisatievoorspellingen de westerse partners onder druk wil zetten om snel, meer en zwaardere wapens te leveren. Maar ook andere landen zien tekenen van een hernieuwde Russische mobilisatie.

Zo vertelde de Estse inlichtingenchef Margo Grosberg afgelopen vrijdag dat in de Russische regio Krasnodar al opdracht is gegeven om vijfduizend mobilisatieoproepen ​​te drukken. “Na het einde van de kerstvakantie (9 januari, red.) kunnen we een nieuwe golf verwachten,” zei Grosberg.

Russische politicologen die zich tegen het Kremlin hebben gekeerd, twijfelen daar niet aan. Politicoloog Valeri Solovej, die naar eigen zeggen bronnen in of dichtbij het Kremlin heeft, beweert op zijn YouTubekanaal al weken dat een tweede ronde ‘onvermijdelijk’ is. “Waarschijnlijk in de tweede helft van januari. Komende donderdag spreekt de (Russische, red.) Veiligheidsraad erover,” voorspelde Solovej maandag tijdens een internetinterview. De politicoloog voorziet meer tegenstand dan in september. “Ik sluit sabotage niet uit. Niet alleen op het laagste niveau (de gemobiliseerden zelf, red.). Ik heb gesproken met medewerkers van rekruteringsbureaus en zij schamen zich.”

De naar Litouwen uitgeweken Russische politicoloog Majkl Naki bevroedt eveneens een nieuwe mobilisatieronde. “De Oekraïense veiligheidsdiensten zitten er echt niet naast. Juist daarom heeft het Kremlin de datum van 5 januari uitgesteld. Ze houden er niet van als geplande data uitlekken,” zei Naki op zijn YouTubekanaal.

President Poetin heeft zelf gezegd dat een oproep voor nieuwe reservisten niet nodig is. Van de driehonderdduizend die in september en oktober werden opgeroepen is immers de helft nog in opleiding. Maar critici van de president wijzen erop dat de Russische leider in maart vorig jaar al bezwoer dat er geen mobilisatie zou komen, een belofte die hij uiteindelijk brak.

Links en rechts mannen rekruteren

Bovendien heeft Poetin de mobilisatie van september nooit officieel beëindigd. Hij zei dat een decreet daarvoor niet nodig was. Experts stellen echter dat dat wel het geval is. Doordat de eerste ronde nooit wettelijk is afgerond, kunnen de autoriteiten nu links en rechts mannen blijven rekruteren. Zo vertelde een student uit Moskou in december op zijn Telegramkanaal dat er defensiemedewerkers naar zijn studentenhuis waren gekomen en twintig van zijn medebewoners hadden meegenomen.

Ook op de in 2014 door Rusland bezette Krim krijgen mannen in de militaire leeftijd nog altijd oproepen. Het zou daarbij vooral gaan om Krim-Tataren en etnische Oekraïners, vertelde Krim-Tatarenleider Refat Tsjoebarov vorige week tegen het Oekraïense Kanal 24. Volgens Tsjoebarov is het een doelbewuste manier om de Krim te zuiveren van ‘ongewenste’ elementen. “Iedereen begrijpt dat dit kanonnenvoer is. Ze worden naar het front gestuurd en lopen een groot risico te worden gedood.”