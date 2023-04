Het Goedevrijdag-akkoord dat inspireerde tot vrede op aarde elders

Kinderen vieren dat een Britse soldaat door een IRA-schutter is geschoten op 12 april 1972. Beeld Alex Bowie/Getty Images

IRA, UDA. De afkortingen zijn al een tijdje uit het nieuws, maar behoren tot gevreesde terreurorganisaties. De IRA, het Ierse Republikeinse Leger, was een paramilitaire groep die zei katholieken te verdedigen. In naam van een ongedeeld Iers eiland, zonder Britse zeggenschap, werden tot in Nederland aan toe mensen vermoord. De belangrijkste tegenhanger, de Ulster Defence Association (UDA), moordde in naam van de protestanten die bij Groot-Brittannië wilden blijven. In wreedheid deden UDA en IRA niet voor elkaar onder. Beide afkortingen zijn zichtbaar in Belfast, zoals op de grote muurschilderingen in de explosieve wijken, die tegenwoordig worden bezocht door toeristen in plaats van terroristen en soldaten.

“25 jaar geleden werd het onmogelijke werkelijkheid,” aldus Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie. Het Goedevrijdagakkoord, ook wel het Akkoord van Belfast, was volgens velen een ongedachte deal, waarmee een punt werd gezet achter ruim dertig jaar bomaanslagen, moordpartijen en ander geweld. 3532 mensen verloren het leven en nog eens 47.500 raakten gewond in de verkapte burgeroorlog, die woedde in het Britse noorden van het Ierse eiland.

Hoop

Het Goedevrijdagakkoord van 1998 bracht ook tot ver buiten Noord-Ierland hoop. Want als zelfs de elkaar naar het leven staande Noord-Ieren tot rede konden worden gebracht, wat zou dat dan niet kunnen betekenen voor andere slepende conflicten, zoals die in Baskenland, Cyprus, de Filipijnen, Colombia en misschien zelfs Israël en Palestina? Veel vertegenwoordigers uit landen met vergelijkbare ‘onoplosbare’ problemen reisden naar Belfast, in de hoop wat te kunnen leren.

“Pas nog een Filipijnse delegatie,” vertelt Suzanne Damman, hoofd van het Vredesonderhandelingen Programma van Instituut Clingendael. Damman traint in Den Haag onderhandelaars uit conflictgebieden. Ze leren daar omgaan met de tools en methodes die horen bij een goed doordacht en inclusief vredesproces. Veel kan worden geleerd van wat er in Noord-Ierland gebeurde. “Omdat het akkoord nog steeds standhoudt, zij het soms met wat wankelen, werkt het inspirerend voor vredesprocessen overal ter wereld,” aldus Damman.

Haat en nijd

Adrian Guelke, emeritus hoogleraar aan de Queen’s University in Belfast, heeft op academisch niveau ook de nodige delegaties uit oorlogsgebieden ontvangen. Ze wilden van hem weten hoe de Noord-Ieren de bloedige haat en nijd, alle pijn en wraakgevoelens en alle negativiteit hadden overwonnen om tot elkaar te komen, vertelt hij.

“Noord-Ierland was een zeer ongewoon conflict, in de zin van de enorme aandacht die het kreeg in verhouding tot de betekenis ervan. Er was onevenredig veel media vergeleken met andere conflicten in de wereld op meer afgelegen plaatsen. Het speelde allemaal op een locatie die gemakkelijk te bezoeken was en waar media gemakkelijk konden werken, dus de wereld zat op de eerste rij en bleef ook geïnteresseerd,” zegt Guelke. Zelf bracht hij een bezoek aan Cyprus en schreef hij boeken over soortgelijke vredesinitiatieven elders in de wereld.

Voor het Goedevrijdagakkoord kwamen politici, maar ook vertegenwoordigers van strijdende partijen (terreurorganisaties) en het zogeheten ‘middenveld’ (burgers, wijkbewoners, organisaties) bijeen. Guelke: “Dat was de doorbraak. Iedereen erbij betrekken, dus zelfs de mensen die banden hadden met gewapende groepen.”

Vrouwen actief betrokken

Damman beaamt dat, maar noemt nadrukkelijk de rol van de vrouwen. “Belangrijk voor het Goedevrijdagakkoord was dat die zeer actief betrokken waren. Niet alleen bij de onderhandelingen zelf, ook bij het vaststellen van de agenda. Daarvoor werd vaak bij vredesonderhandelingen gedacht dat het alleen over de veiligheid ging en dat je dus moest praten met militairen en gewapende groepen. De vrouwen in Noord-Ierland hadden echt een stem. Daar werd misschien ook voor het eerst het belang onderkend van een bredere, inclusieve aanpak die de hele bevolking aanging, dus niet alleen afspraken met een bepaalde elite.”

Cruciaal in de onderhandelingen was volgens Damman ook dat er steeds ruggespraak was met de achterban en dat telkens werd gesteld dat wat werd besproken ook uitvoerbaar moet zijn. “Daar is gewoon goed over nagedacht. Bij onze trainingen reiken we die tools ook aan. Een vredesakkoord houdt geen stand als de rest van de maatschappij zich daarin niet gezien of gehoord vindt.”

Amerikanen

Er werd in Belfast vaak gesproken op initiatief van de Amerikanen, maar een onderschatte rol was er voor Europa, meent Guelke. “De Europese Unie heeft echt een zeer belangrijke context geleverd. Het begon eigenlijk al toen het Verenigd Koninkrijk toetrad tot de EEG (voorloper van de EU, red.) en er een proces begon waarbij de Britse regering accepteerde dat er een Ierse dimensie moest zijn in elke oplossing voor het conflict in Noord-Ierland. Dus dat er erkenning moest zijn van de Ierse identiteit van een grote minderheid van de bevolking in Noord-Ierland. Die EU-dimensie heb je ook gezien bij het onderbouwen van vrede op de Balkan. Het leek allemaal weer op scherp te staan door brexit, maar ook dat lijkt nu bijgelegd met de afspraken voor de handel in het grensgebied. Brexit toonde aan dat je met een vredesakkoord in zwaar weer zit als externe omstandigheden tegen je werken.”

Wat heeft het Goedevrijdagakkoord elders aan vrede gebracht? Bij de wapenstilstand in Baskenland en de feitelijke opheffing van de nationalistische, extreemlinkse Baskische terreurorganisatie ETA (829 mensen vermoord tussen 1968 en 2010, van wie meer dan de helft Spaanse politiemannen en militairen; meer dan 22.000 gewonden) wordt vaak aan Belfast gerefereerd. Ook het vredesakkoord van 2016 in Colombia (220.000 doden, miljoenen ontheemden) was deels geïnspireerd door de lessen uit Belfast. Net als in het Goedevrijdagakkoord lag de nadruk op dialoog, compromis en handvatten voor politieke vertegenwoordiging en juridische transitie.

Damman: “Van elk succesvol vredesakkoord kan worden geleerd. Goede Vrijdag is een belangrijke, maar er wordt ook veel gekeken naar Zuid-Afrika, Colombia en de Filipijnen. Ze inspireren andere conflicten en geven de onderhandelaars daar vooral het vertrouwen dat het mogelijk is. In Noord-Ierland liep het ook niet gesmeerd, maar zolang je maar de dialoog gaande blijft houden en het vertrouwen in het proces weer terug kunt vinden, kun je resultaat boeken.”