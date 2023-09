Het ‘elektrisch maken’ van oude benzineauto’s: in Frankrijk worden oude eendjes omgebouwd

Beeld ANP / AFP

In de garage staat een stoffige lichtblauwe 2CV. De motorkap en de kenmerkende uitpuilende koplampen zijn eraf gehaald en staan ernaast. De oude bruine motor ligt er open en bloot bij. “Deze is van 1986,” zegt Joël Ricoveri, de baas van de werkplaats. “Dus bijna veertig jaar oud. Maar de eigenaar wil hem nog een nieuw leven geven.”

De operatie kan beginnen. Met een kraan wordt de oude en deels roestige benzinemotor uit de eend getakeld en opzijgezet. Ricoveri en zijn collega pakken samen een nieuwe blinkende elektrische motor, dragen die naar de 2CV en plaatsen hem precies op de plek waar het oude exemplaar zat.

De schroeven worden aangedraaid, de kabels worden goed geplaatst. “Alles bij elkaar duurt het drie dagen: de oude eruit, de nieuwe erin, alles installeren en rijklaar maken,” zegt Ricoveri. “Maar dan heb je wel een 2CV die geen uitlaatgassen meer uitstoot en nog vele jaren meekan.”

De ‘2CV Méhari Club Cassis’ in het zuiden van Frankrijk is een wereldberoemde garage. Die mag als enige (bijna) nieuwe 2CV’s en Méhari’s maken – die Citroën zelf niet meer maakt. Klanten en liefhebbers uit de hele wereld komen er langs. Alle onderdelen zijn hier nog verkrijgbaar.

De lichtblauwe 2CV. Beeld Frank Renout

Sinds kort geldt de garage ook als dé specialist in het ombouwen van auto’s. “Wij zijn in 2021 begonnen. Toen maakten we de eerste kit: een compleet pakket voor een elektrische motor voor de 2CV. Daarvan verkochten we er toen zo’n twee per maand. Nu zitten we op ongeveer tien per maand. En volgend jaar hopen we op twintig per maand.”

Het elektrisch maken van oude benzineauto’s is in opkomst in Frankrijk. De regering van president Macron kondigde dit voorjaar een hele serie maatregelen aan om de sector te ondersteunen, vanwege de klimaatproblematiek. “Transport is de grootste veroorzaker van CO 2 -uitstoot in Frankrijk,” aldus het ministerie van Economische Zaken. “Er rijden nu zo’n 20 miljoen auto’s rond met een verbrandingsmotor. Als we klimaatneutraal willen worden, moeten we het transport schoner maken.”

Dat gebeurt door het gebruik van elektrische auto’s te stimuleren, maar die zijn nog behoorlijk duur. Daarom krijgt het ‘ombouwen’ van oude auto’s – in Frankrijk heet dat rétrofit – een impuls. Voor de klant is het een betaalbaar alternatief.

“Bij ons kost de rétrofitoperatie 14.900 euro,” zegt Joël Ricoveri van de 2CV Mehari Club. Particulieren kunnen nu 6000 euro subsidie van de overheid krijgen, waardoor de rekening aanzienlijk omlaaggaat. Voor bestelwagens zijn er subsidies die oplopen tot 10.000 euro.

De regels zijn versimpeld en er werden miljoenen op tafel gelegd om de sector te steunen. Voor garages die gaan meewerken, is 20 miljoen euro beschikbaar aan subsidie. Voor de vrachtwagensector is 60 miljoen uitgetrokken.

Vooralsnog staat het rétrofitprogramma nog in de kinderschoenen maar de maatregelen moeten voor een steuntje in de rug zorgen. Alle auto’s komen in principe in aanmerking voor een dergelijke klimaatoperatie. De oldtimers lijken daarbij tot nu toe het populairst. In Cassis maken ze ook van de beroemde Citroën Méhari een elektrische variant. Renault kwam met speciale pakketten om onder meer de klassiekers Renault 4 en Renault 5 elektrisch te maken.

De Franse regering heeft zich inmiddels op het volgende probleem gestort: Europese regels. De Franse omgebouwde auto’s mogen in Frankrijk de weg op, maar bij de grens houdt het op. “We moeten de regels in Europa harmoniseren,” aldus Economisch Zaken.

Dat is niet alleen nodig voor de producenten, maar ook voor de klanten. “Je mag met onze 2CV nog niet op vakantie naar het buitenland, nee,” zegt Joël Ricoveri. “In elk land moet je weer een aparte vergunning aanvragen. Het zou mooi zijn als dat Europees wordt geregeld.”

Beeld ANP / AFP

90 kilometer rijden

En er kleeft nog een nadeeltje aan de Rétrofit-2CV. “De autonomie van de accu is beperkt: je kan er zo’n 90 kilometer mee rijden,” vertelt Ricoveri. “Maar de technologie ontwikkelt zich snel: de motoren worden de komende jaren lichter en beter. Bovendien rijden mensen in Frankrijk gemiddeld 40 kilometer per dag met hun auto. Dat kan de elektrische 2CV dus prima aan.”

Buiten de garage staan ze in een rij opgesteld: de oude thermische en de nieuwe elektrische 2CV’s. We stoppen de sleutel in het contact van de eerste. Een vrolijk gepruttel en gebrom klinkt op vanonder de motorkap, als vanouds. Als de sleutel in de elektrische eend gaat, gaat er alleen een lampje branden. Verder is er stilte. Het vertrouwde 2CV-gebrom is verdwenen. “Ja, dat is even wennen voor de liefhebbers misschien,” zegt Ricoveri lachend. “Maar hij rijdt echt precies hetzelfde!”

De elektrische 2CV veert nog steeds lekker diep door als je erin gaat zitten. Hij tuft als vanouds over het asfalt en het dak kan je nog steeds oprollen. En als je de bocht scherp neemt, helt het autootje nog altijd over. Het enige verschil is dat de lelijke eend een stille eend is geworden.