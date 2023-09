Het einde van Airbnb in New York? Amerikaanse stad draait vakantiehuur de nek om met zeer strenge regels

Airbnb noemt de regels zo streng dat ze ‘de facto neerkomen op een verbod’. Beeld UCG/Universal Images Group via G

Het einde van Airbnb in New York, noemt Wired het al. In de Amerikaanse metropool ging deze week nieuwe regelgeving in die de kortdurende verhuur van appartementen zo onaantrekkelijk maakt, dat het volgens het medium maar zeer de vraag is of er nog een toekomst is voor Airbnb en vergelijkbare websites in de stad.

New Yorkers die hun appartement willen aanbieden op diensten zoals Airbnb en Vrbo moeten hun woning sinds dinsdag verplicht registreren om toestemming te krijgen voor kortdurende verhuur. Ook mogen zij hun woning niet meer dan 30 dagen per jaar aanbieden aan gasten.

Tot zover weinig verschil met Amsterdam: sinds 2021 is het ook hier verplicht om je woning te registreren als je die wil aanbieden via diensten als Airbnb en mag je je woning maximaal 30 dagen per jaar verhuren.

Waarin de New Yorkse regelgeving echter veel verder gaat, is dat die ook de privéverhuur van woningen via Airbnb verbiedt. Ofwel: de bewoner móét aanwezig zijn tijdens het verblijf van de huurders. De tijden dat je je een paar dagen New Yorker kon wanen in ‘je eigen’ appartementje in Brooklyn of Manhattan zijn dus voorgoed voorbij.

Ontwrichting van de buurt

Wie met een gezin of vriendengroep een accommodatie zoekt in New York hoeft al helemaal niet meer op Airbnb te kijken: verhuurders mogen voortaan maximaal twee gasten ontvangen. Hosts die de nieuwe wetgeving overtreden, kunnen boetes krijgen van 1000 tot 5000 dollar.

Bewoners, belangengroepen en politici, die al jaren aandringen op strenge regulering van vakantieverhuur van woningen, juichen de New Yorkse wet toe. Net als in Amsterdam trekt de lucratieve vakantieverhuur van woningen volgens critici een zware wissel op de toch al krappe New Yorkse woningmarkt. Bovendien klagen inwoners van wijken met veel vakantieverhuur over overlast en ontwrichting van de buurt.

“In New York City zouden residentiële appartementen voor residentieel gebruik moeten zijn,” zei Murray Cox van Inside Airbnb, een belangenorganisatie die gegevens verzamelt over Airbnb in steden over de hele wereld, tegen persbureau Associated Press.

Slaapplekken vallen af

New York zegt dat het niet als doel heeft Airbnb volledig weg te jagen. Hosts die de regels volgen, mogen gewoon gebruikmaken van Airbnb, volgens Christian Klossner, directeur van het stadskantoor voor speciale handhaving. Maar Local Law 18, zoals de regel heet, lijkt er hoe dan ook voor te zorgen dat er minder woningen via Airbnb verhuurd zullen worden in New York.

Tot voor kort werden in de Amerikaanse stad 40.000 woningen aangeboden op het platform. Hoeveel daarvan overblijven, moet de komende tijd blijken, maar een eerste inventarisatie wekt de indruk dat veel slaapplekken af zullen vallen.

Van de 3800 huiseigenaren die tot dusver een aanvraag hebben gedaan om hun huis te registreren, zijn slechts een kleine 300 goedgekeurd, liet de stad deze week weten. En zelfs áls het veel meer verhuurders lukt om aan de vereisten te voldoen om zich te registreren, is het nog maar de vraag hoeveel toeristen staan te popelen om een vakantieappartement met de bewoner te delen.

Mogelijk ook in Amsterdam

Niet voor niets noemt Airbnb de regels zo streng dat ze ‘de facto neerkomen op een verbod’. Wel lijkt het bedrijf zich inmiddels bij de nieuwe realiteit neer te hebben gelegd. Nadat Airbnb afgelopen maand een rechtszaak had verloren om de regelgeving van de baan te krijgen, raadde het bedrijf verhuurders in een mail aan zich te registreren óf, indien mogelijk, hun (tweede, derde, of zoveelste) woning aan te bieden voor langetermijnverhuur.

Mogelijk volgt Amsterdam het voorbeeld van New York op. Naar aanleiding van de maatregel in de Amerikaanse stad hebben PvdA-fractievoorzitter Lian Heinhuis en GroenLinksraadslid Nienke van Renssen afgelopen week het college van b. en w. in schriftelijke vragen verzocht om te onderzoeken of een soortgelijke maatregel ook in Amsterdam mogelijk is.

‘Woningen zijn om in te wonen en niet om aan te verdienen. Een verdere beperking van vakantieverhuur door de verhuur van volledige woningen aan banden te leggen, kan bijdragen aan het creëren van meer woongelegenheid,’ aldus de raadsleden in de brief aan het stadsbestuur.

Tom Kieft is buitenlandcoördinator bij Het Parool en schrijft onder andere over Oekraïne, de Europese Unie en de Verenigde Staten.