Het door Poetin voorgestelde kerstbestand toont vooral de Russische wanhoop

Patriarch Kiril van de Russisch-orthodoxe kerk. Hij riep donderdagmiddag op tot een bestand rond kerst. Later volgde president Poetin. Beeld AFP

Ineens ging het snel, donderdag. Het hoofd van de Russisch-orthodoxe kerk, patriarch Kirill, riep ’s middags de legers van Rusland en Oekraïne op de wapens neer te leggen tijdens de orthodoxe kerst, zodat de gelovigen aan weerskanten de geboorte van Christus kunnen vieren.

Ongeveer een uur ervoor had Poetin met zijn Turkse collega Recep Tayyip Erdogan overlegd, die hem er ook van probeerde te overtuigen dat hij een eenzijdig staakt-het-vuren moest afkondigen. Een bestand moest werkelijke onderhandelingen op gang brengen, al is daar volgens de Turkse leider een eerlijke oplossing voor nodig.

Volgens Russische media zou het eenzijdige bestand vrijdag om 12.00 uur moeten ingaan en duren tot zaterdag middernacht. Maar de Oekraïners omschreven de plannen direct als een ‘cynische valstrik’ – een poging om op adem te komen – en een ‘element van propaganda’.

Die houding is begrijpelijk. Poetin heeft tegenover Erdogan opnieuw het arrogante Russische standpunt naar voren gebracht dat Rusland de veroverde delen van de Oekraïense regio’s Donetsk, Loehansk, Zaporizja en Cherson (geen van allen geheel in handen van de Russen) niet wil afstaan. Waarom zou Oekraïne instemmen met een staakt-het-vuren?

Oekraïens-orthodoxe kerk

Daarbij komt: Rusland streeft naar (een denkbeeldige) ‘denazificatie’ van Oekraïne, maar de Oekraïners willen sinds de invasie op 24 februari hun land van alle Russische smetten ontdoen. Daar hoort ook de Russisch-orthodoxe traditie bij. Hoewel ook de Oekraïens-orthodoxe kerk kerst altijd op 7 januari heeft gevierd, zei de kerkleiding eind december er geen moeite mee te hebben als de gelovigen met het Westen zouden meegaan qua datum. Naar 25 december dus.

De Oekraïens-orthodoxe kerk heeft een lange onafhankelijkheidsstrijd achter de rug met Moskou. Nu een kerstbestand eerbiedigen, zou voor de Oekraïners opnieuw als een (gedeeltelijke) erkenning kunnen voelen van het gezag van patriarch Kirill. Logisch dat Kiev daar geen trek in heeft.

Achter de ogenschijnlijke Russische arrogantie schuilt bovendien een hoop onzekerheid. Het is voor het eerst dat Poetin zelfstandig en concreet oproept tot een bestand. Dat mag gerust een waterscheiding worden genoemd in de elf maanden sinds het begin van de invasie.

Na de misrekening van de eerste weken – Moskou dacht Kiev in drie dagen in te nemen – veroverden Russische troepen maar mondjesmaat en ten koste van duizenden doden terrein in de de regio’s Donetsk en Loehansk. En hoewel laatstgenoemde regio uiteindelijk geheel in handen viel van de Russen, dateert die pyrrusoverwinning alweer van juli afgelopen jaar.

Alleen maar verloren

Daarna heeft Rusland alleen maar verloren. Het Russische leger werd in september uit de regio Charkov verdreven en in november moest het de wijk nemen uit de zuidelijke stad Cherson. Rond de stad Bachmoet knokken de Russen zich nu al ruim vier maanden te pletter – zonder resultaat.

Op geen enkel front maakt Rusland vorderingen. Legerkopstukken maken openlijk ruzie met elkaar en verantwoordelijkheden schuiven ze zo veel mogelijk van zich af, zoals we ook zagen bij de Oekraïense beschietingen van een compound met Russische gemobiliseerde soldaten. Daarbij kwamen op nieuwjaarsnacht zeker zo’n negentig Russen om, maar mogelijk honderden. Volgens de legerleiding kwam het doordat de soldaten naar huis hadden gebeld. Kortom: afschuiven.

Tel daar de eerdere vernederingen die Rusland al heeft moeten ondergaan bij op – het zinken van slagkruiser Moskva in april, meerdere beschietingen van de Krim, inclusief de brug bij Kertsj in oktober – en er ontstaat een ontluisterend beeld. De strijd verloopt niet zoals het Kremlin had gehoopt. Het bestand dat Poetin heeft getekend, lijkt ingegeven door niets anders dan wanhoop.