Het coronavirus in New York: ‘D-Day’ nadert rap

In een etmaal kwamen er in de staat New York 562 doden door corona bij. Dat is het hoogste aantal tot nu toe. De stad New York heeft 85 extra koelwagens besteld bij het leger om de doden te kunnen bergen voor wie in de overvolle mortuaria geen plaats is. Beeld AFP

De staat, met daarin de gelijknamige metropool, verkeert in crisis, benadrukt gouverneur Andrew Cuomo. ‘D-Day’, de kritische dag waarop de gezondheidszorg de vraag niet meer aankan, is akelig dichtbij.

“Help New York,” smeekte Cuomo. Hij roept staten die nog niet door het coronavirus zijn getroffen te hulp. Omgekeerd belooft hij hulp aan andere staten zodra de crisis in zijn zwaar getroffen New York is bedwongen.

De stad New York geldt als de grootste brandhaard van het coronavirus in de Verenigde Staten, met ruim 50.000 besmettingen en zeker 1560 doden. In de armere gebieden zijn de meeste slachtoffers te vinden, blijkt uit ziekenhuisgegevens.

Er is een schrijnend gebrek aan bedden en beademingsapparaten. Voor het tijdelijk opslaan van coronadoden zijn in New York tientallen koeltrucks extra nodig. Bij het leger zijn 85 koelvrachtwagens besteld die er midden april moeten zijn, meldt een plaatselijke verslaggever op Twitter.

Mortuaria vol

De metropool zag zich begin deze week al gedwongen koeltrucks in te zetten omdat de mortuaria vol zijn, maar ook die raakten snel vol.

In heel de Verenigde Staten is het aantal besmette slachtoffers gestegen tot 265.000. Er zijn vrijdag ruim 20.000 besmettingen bijgekomen. In de VS zijn inmiddels 6786 mensen overleden aan corona, vaak in combinatie met een of meer andere ziekten. Dat zijn er 860 meer dan in de nacht van donderdag op vrijdag was gemeld. De VS heeft de meeste bevestigde virusgevallen ter wereld.

De Amerikaanse regering is bereid de ziekenhuiskosten van onverzekerde patiënten met het coronavirus op zich te nemen, schrijft The Wall Street Journal op basis van bronnen rond de regering.

De overheid wil dat echter alleen doen als de ziekenhuizen niet ook de patiënten een rekening sturen en als er niet opeens onverwachte kosten bovenop de rekening komen.

De VS hebben in Thailand beslag gelegd op 200.000 mondkapjes die bestemd waren voor de Berlijnse politie, aldus de Duitse hoofdstad. De kapjes waren besteld bij een Amerikaans bedrijf, dat ze in China laat maken.