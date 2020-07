Het centrum van Portland heeft veel weg van een oorlogsgebied

Dikke rookpluimen, vuur, explosies, geweerschoten – het centrum van de Amerikaanse stad Portland heeft met vlagen beangstigend veel weg van een oorlogsgebied.

Militaire een­heden in camouflage-uniformen zijn er vorige week in opdracht van president Donald Trump naartoe gestuurd om een einde te maken aan de antiracismebetogingen die al ruim acht weken duren.

Hoe grimmig het conflict tussen federale overheid en betogers is geworden, blijkt al uit de wijze waarop het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid de betogers aanduidt. Net als president Trump spreekt het ministerie dat de agenten aanstuurt, niet over demonstranten maar over ‘gewelddadige anarchisten’.

Persbureaus en omstanders hebben video-opnames gemaakt waarop is te zien hoe de speciale eenheden deze ‘anarchisten’ beschieten met rubberen kogels, bestoken met traangas en pepperspray en slaan met wapenstokken. Zonder aanklacht zijn betogers in busjes gesleurd en meegenomen.

A literal tear gas tornado in downtown Portland. pic.twitter.com/GK18F1pdYU — Robert Evans (The Only Robert Evans) (@IwriteOK) 24 juli 2020

Vrouwen vormen een ‘muur van moeders’ tegenover de agenten van Trump. Beeld REUTERS

De protestmarsen gaan onverminderd door en veel demonstranten schuwen de confrontatie met de agenten niet. Ze bekogelen hen met vuurwerk en werpen traangasbommen terug. Opzien baart een groep van tientallen in gele T-shirts geklede vrouwen. Arm in arm pogen zij als ‘muur van moeders’ de agenten weg te houden van de demonstranten.

Een ­demonstrant loopt, gewapend met een vlag, door een zee van traangas. Beeld AFP

Een lid van de federale ­militaire eenheid spuit pepperspray op een demonstrant. Beeld AFP

In het centrum van Portland wordt, net als in veel Amerikaanse steden, sinds de gewelddadige dood van George Floyd middels protesten opgeroepen tot systematische hervormingen van het politieapparaat.

De Democratische burgemeester van Portland, Ted Wheeler, voegde zich woensdag onder de demonstranten toen die werden bestookt met traangas. Het ingrijpen van Trump wordt verafschuwd door de Democratische Partij en er worden grote vraagtekens gezet bij de rechtmatigheid van de inzet van federale troepen bij de ordehandhaving.

Trump vindt dat de agenten ‘fantastisch werk’ leveren en dreigt naar meer ‘Democratische’ steden – waaronder Chicago en New York – troepen te sturen om betogingen neer te slaan. Democratische bestuurders verzaken hun plicht de orde te handhaven, meent de president. Een doorzichtige en bovendien gevaarlijke verkiezingsstrategie, aldus Trumps opponenten.

Vrouw met gasmasker ­tegen het traangas. Beeld Getty Images