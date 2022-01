Het Bosnische Trebinje is de beste plek om van je pensioen te genieten

Trebinje win de verkiezing onder meer vanwege de lage kosten van levensonderhoud, het milde klimaat, de goede luchtkwaliteit en het gebrek aan verkeersopstoppingen. Beeld Shutterstock

Op zoek naar een aangename en betaalbare plek om uw oude dag door te brengen? Vergeet Marbella, Madeira en de Algarve. Verhuis in plaats daarvan naar de Bosnisch-Servische stad Trebinje, adviseert Focus, een van de grootste tijdschriften in Duitsland.

Trebinje is de onwaarschijnlijke winnaar van de jaarlijkse verkiezing van de stad waar pensionado’s het best van hun leven kunnen genieten. Op een schaal van 100 scoorde de stad 81,9 punten. Focus telt daarbij onder meer de lage kosten van levensonderhoud, het milde klimaat, de goede luchtkwaliteit en het gebrek aan verkeersopstoppingen mee. Trebinje, in het uiterste zuidoosten van Bosnië-Herzegovina, liet onder meer de Turkse stad Antalya (plek 2), Mangalore (India, plek 3) en nog 572 kanshebbers wereldwijd achter zich.

‘De stad is vooral historisch interessant: een katholieke kathedraal, een Servisch-orthodox klooster en een moskee duiden op de wisselende bewoners van Trebinje in de loop der tijd,’ prijst het Duitse tijdschrift de stad verder. Het is een eufemistische beschrijving: tijdens de oorlog in de jaren negentig bliezen de Bosnische Serviërs tien moskeeën op (een deel werd later herbouwd) en vluchtte het merendeel van de niet-Servische inwoners.

Een eigen vliegveld

Maar de stad met 30.000 inwoners heeft wel een prachtig en levendig historisch centrum, met goede en betaalbare horeca. En dat zonder de hordes toeristen en torenhoge prijzen van Dubrovnik in Kroatië, dat op slechts een halfuur rijden ligt. De luchthaven van die stad zorgt ervoor dat Trebinje prima bereikbaar is. Maar er zit zelfs een eigen vliegveld in de planning. Dat komt er vooral om politieke redenen, gefinancierd door buurland Servië.

En zo verdrijft Trebinje dit jaar de Georgische plaats Batoemi van de eerste plek. Van die stad waren dit jaar onvoldoende data beschikbaar, schrijft Focus, ‘maar ook op eigen kracht scoort Trebinje 1,1 punt hoger dan Batoemi vorig jaar’.