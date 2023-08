Herdenking Hiroshima en Nagasaki: plots weer relevant na 78 jaar

Hiroshima, na de explosie. Beeld Universal History Archive/Getty Images

Op 6 en 9 augustus 1945 werd het leven uit beide Japanse steden weggevaagd door ‘Little Boy’ en ‘Fatman’, de bijnamen van de twee Amerikaanse atoombommen die met respectievelijk verrijkt uranium en met plutonium een massaslachting aanrichtten: 140.000 slachtoffers in Hiroshima, 80.000 in Nagasaki. Niet alleen stierven mensen onmiddellijk door de explosies, maar ook als gevolg van de radioactieve straling die vooral bij kinderen verschillende soorten kanker veroorzaakte. In Japan was er de laatste dagen dan ook veel ergernis over smakeloze grappen op sociale media waarin het publiekssucces van de films Oppenheimer en Barbie bijvoorbeeld werd uitgebeeld in een roze atoomwolk.

Tijdens de recente G7-top in Hiroshima veroordeelde de Japanse premier Fumio Kishida het hernieuwde nucleaire geratel uit Moskou, dat hij zich persoonlijk aantrok vanwege het verlies van familieleden bij het bombardement op de Japanse stad. Ruslands bondgenoot China riep het Kremlin tot de orde en noemde het gebruik van kernwapens ‘volstrekt onaanvaardbaar’.

Maarten van Rossem

“De eerste kernwapengebruiker, na Nagasaki, zal de volle laag krijgen, wat zijn overwegingen ook zijn geweest. De internationale gemeenschap zal dat land keihard aanpakken, waarschijnlijk onder leiding van de Verenigde Staten,” zegt historicus Maarten van Rossem. Een aantal jaren geleden publiceerde hij Een kleine geschiedenis van de atoombom over het ontstaan van het meest destructieve en gevreesde wapen dat eigenlijk geen wapen is maar allesvernietigende technologie, zo zegt hij.

Om dat laatste draait ook de nu drukbezochte film Oppenheimer over Julius Robert Oppenheimer (1904-1967), de Amerikaanse natuurkundige die leiding gaf aan het Manhattanproject waarin de kernwapens werden ontwikkeld die boven Japan werden afgeworpen en dat land tot overgave dwong.

Volgens Van Rossem zag Oppenheimer al snel in dat nucleaire wapens vrijwel onbruikbaar zijn als effectieve militaire middelen. “Sinds 9 augustus 1945 is overduidelijk dat het nucleaire wapen een onbruikbaar wapen is. Maar dat je het wapen wel moet hebben als afschrikking. De atoombommen die in Hiroshima en Nagasaki werden gebruikt, hadden een kracht van ongeveer 20 kiloton, terwijl moderne kernwapens veel krachtiger zijn, variërend van 2 tot 3 megaton. Bij wereldmachten die vijandig ten opzichte van hun buren staan is de verleiding altijd groot om dat soort afschrikking in huis te hebben. Dan heb je nog kleine landen als Frankrijk en Engeland, die hebben ook dergelijke wapens maar daar hebben ze militair niets aan; het dient alleen om een zekere status te verwerven.”

Drie mannen die een leidende rol speelden bij de ontwikkeling van de atoombom, kijkend naar een foto van de atoomexplosie boven Nagasaki, Japan. L-R: Brigadier Generaal Kenneth David Nichols, professor Henry DeWolf Smyth en Julius Robert Oppenheimer Beeld Bettmann Archive/Getty Images

Rekensommen

Dat zegt ook Stewart Prager in zijn laatste webinar. De beroemde emeritus hoogleraar astrofysische wetenschappen aan de Amerikaanse Princeton Universiteit is medeoprichter van de Physicists Coalition for Nuclear Threat Reduction, een organisatie van wetenschappers die – net als Oppenheimer – tegen een kernwapenwedloop zijn.

“De rekensommen zijn eenvoudig. Als alle nucleaire arsenalen ter wereld worden ingezet, kost dat miljarden mensenlevens. Los van de slachtoffers die meteen vallen, kunnen nucleaire explosies het klimaat op aarde veranderen. Als zo’n bom ontploft in een gebied met veel brandbaar materiaal, bijvoorbeeld een stad, zal dat een vuurzee veroorzaken. Die leidt tot koolstofroet dat in de dampkring opstijgt en blijft hangen. Het zonlicht zal dimmen, waardoor wereldwijd oogstopbrengsten lager worden. Klimaatwetenschappers hebben eens een regionale atoomoorlog tussen India en Pakistan gesimuleerd, waarin beide partijen elkaars grote steden aanvallen. Dat zou direct het leven kosten aan 20 miljoen mensen in beide landen. Maar de hongersnoden die zouden volgen kunnen een miljard mensenlevens eisen, ook in landen die helemaal niets met die oorlog te maken hadden.”

Nucleaire wapenwedloop

Toch zitten we weer in een nucleaire wapenwedloop, verzucht Prager in zijn online college. “De meeste landen zijn bezig hun nucleaire arsenaal te innoveren en uit te breiden. Met voorop het Amerikaanse nucleaire programma, dat voor de komende decennia duizend miljard dollar uittrekt voor het upgraden van de bestaande bommen en raketten.”

Van Rossem zegt dat dat biljoen niet zozeer wordt uitgegeven aan uitbreiding van het arsenaal. “Nucleaire wapens moeten nu eenmaal met enige regelmaat worden onderhouden. Dat is een hele klus. Het aantal nucleaire wapens is, als je het vergelijkt met de hoogtijjaren van de Koude Oorlog, enorm sterk afgenomen. We komen van zestigduizend atoomkoppen aan beide kanten en nu zouden er rond de tienduizend zijn. Betreurenswaardig is dat het controleregime dat er was, is afgebrokkeld en nu feitelijk afwezig is vanwege Rusland dat nergens meer aan mee wil doen.”

Maarten van Rossem houdt wel goede hoop dat niemand nog eens een atoombom zal gooien. “Het lijkt mij niet toevallig dat het wapen al bijna tachtig jaar niet in vijandschap is gebruikt. Al zijn er natuurlijk wel de nodige ondergrondse proefexplosies geweest.”