Herbesmettingen in Nederland en België: ‘Goed nieuws is dit niet’

"Ook in België had een dame 3 maanden na de eerste keer hetzelfde geval van SARS-CoV-2."



Na Hongkong kent ook België een geval van herbesmetting van een patiënt met het coronavirus. @vanranstmarc #terzaketv pic.twitter.com/ckNfZi4T9T — Terzake (@terzaketv) 24 augustus 2020

Viroloog Marion Koopmans bevestigt de herbesmetting in Nederland aan de NOS. Het gaat om een een oudere patiënt met een verslechterd immuunsysteem. Voor een officiële herbesmetting moeten onderzoekers volgens haar kunnen aantonen dat de codes van het RNA verschillen. ‘SARS-CoV-2-infecties hebben allemaal een andere vingerafdruk, een genetische code,’ zegt Koopmans tegen de omroep.

De herbesmetting in België werd gemeld door viroloog Marc van Ranst op het Belgische VTM Nieuws. ‘Het gaat om een patiënte die na drie maanden opnieuw ziek is geworden,’ zei hij in het televisieprogramma.

Hierna is in het laboratorium de genetische sequentie van de twee virussen bepaald, vertelde de viroloog. ‘En we hebben vastgesteld dat dezelfde patiënte na drie maanden opnieuw is ziek geworden – met een ander virus met elf mutaties.’

Wat de uitkomst zegt over de mate van immuniteit, is volgens Van Ranst nog afwachten. ‘Het is ook mogelijk dat dit uitzonderingen zijn. Laten we dat hopen, maar goed nieuws is dit niet.’

Patiënt van 33 jaar

Onderzoekers aan de Universiteit van Hongkong meldden eerder al op maandag dat een patiënt voor de tweede keer binnen een paar maanden besmet is geraakt met het coronavirus, zo schrijft The New York Times. Het zou de eerste keer zijn dat iemand voor de tweede keer besmet raakt.

Het gaat om een ‘ogenschijnlijk jonge en gezonde patiënt’ van 33 jaar, aldus de onderzoekers, die na 4,5 maand opnieuw het virus heeft opgelopen. De eerste keer dat hij ziek was, had hij slechts milde symptomen. Deze keer zou hij helemaal geen symptomen hebben. Toen hij terugkwam van een reis naar Spanje, werd hij onverwachts positief getest in Hongkong.