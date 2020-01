Heldhaftige migrant ontvangt verblijfsvergunning: ‘Een modelburger’

Beeld Facebook

Het leek een dag als alle anderen. Op vrijdag 6 december verkocht Sow armbanden en kettinkjes op de straten van het Spaanse stadje Dénia, onder de rook van Valencia. Iedere dag reisde hij daar per bus naartoe vanuit het veertig kilometer verderop gelegen Gandia, waar Sow naar eigen zeggen samen met zijn vrouw en zeven maanden oude dochter woont in een overvolle kamer.

Maar op die vrijdagochtend hoorde hij geschreeuw. Zwarte rook rees vanuit een raam op naar buiten. Sow sprintte eropaf, klom via de spijlen van een deur het balkon op en verdween naar binnen. Even later kwam hij weer de deur uit, met over zijn schouder de invalide Álex Caudeli Webster.

De illegaal in Spanje verblijvende Sow werd overladen met lof. Een held en een modelburger, oordeelden de bijna 90.000 ondertekenaars van een petitie waarin wordt opgeroepen de Senegalees een verblijfsvergunning aan te bieden.

Bij de brandweer

De wens van de ondertekenaars werd werkelijkheid: het Spaanse ministerie heeft Sow vrijdag een verblijfsvergunning gegeven, op aanvraag van de gemeente Dénia. Het verhaal doet denken aan dat van een Parijzenaar die in 2018 een flat beklom om een jongetje te redden dat aan de rand van een verdieping bungelde. Die man, Mamadou Gassama uit Mali, ontving het Franse staatsburgerschap en mocht als trainee aan de slag bij de Parijse brandweer.

“Ik ben arm. Maar ik ben ook sterk en kan helpen,” liet Sow weten aan de lokale krant die hem opspoorde, Levante-El Mercantil Valencia. “Ik zie niet graag mensen lijden. Er was rook en vuur. Maar je kunt niet bang zijn. Er was iemand binnen en ik moest hem eruit halen.”