Hekken rond Europa om migratie te stoppen? ‘Dat werkt nergens’

Een familie kruipt onder een hek van prikkeldraad door op de grens van Hongarije en Servië. Beeld AFP

Europa bouwt geen hekken, maar bruggen, stelt voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen. Toch zat zij donderdag en vrijdag op de grote EU-migratietop rond de tafel met zeker dertien premiers en presidenten die al zo’n hek aan hun grens hebben. De leiders spraken af 2,7 miljard euro aan Europees geld te investeren in onder meer extra camera’s, patrouillewagens en wachttorens aan de buitengrens van de EU.

Dat past in de trend van steeds meer opgeworpen barrières voor migranten. Wereldwijd nam het aantal grensmuren toe, van 6 in 1989 tot 74 vorig jaar, becijferde het Instituut voor Migratiepolitiek. Maar wat levert dat op?

Rubberbootjes

Duizenden migranten die elke dag opnieuw in Calais in vrachtwagens probeerden te klimmen om zo met de veerboot naar Engeland te gaan: dat moest van de leiders van Groot-Brittannië en Frankrijk stoppen. Rond de haven van Calais kwamen vele kilometers aan hoge hekken. Het gevolg: de smokkelaars en migranten kochten rubberbootjes om zelf het Kanaal over te varen. Ondanks alle hekken kende Groot-Brittannië in 2022 het hoogste aantal migranten in twintig jaar.

Het moest stoppen, vonden ook de leiders van Hongarije en Bulgarije, die zagen hoe hoge aantallen vluchtelingen vanuit Turkije hun landen binnenkwamen. De Hongaren bouwden de afgelopen jaren een hek aan de grenzen met Servië en Kroatië, de Bulgaren aan de grens met Turkije. Toch waren er vorig jaar 145.600 migranten die gebruikmaakten van de zogenoemde West-Balkanroute, meldt de Europese grensbewakinsorganisatie Frontex. Dat is het hoogste aantal sinds 2015. Voor het metalen hek tussen Hongarije en Servië wachten migranten in talloze illegale kampjes tot er een kans is over te steken.

Dramatische toename

De Europese parlementaire onderzoeksdienst EPRS schreef in oktober in een rapport dat het aantal grenshekken in de EU de afgelopen decennia ‘dramatisch is toegenomen’. In de EU zijn momenteel op negentien plekken grenshekken, over een lengte van 2048 kilometer. In 2014 was dat volgens de dienst nog 315 kilometer. Ook staat in het EPRS-rapport: ‘Muren doen niet wat ze beloven. Ze blokkeren geen ongewilde stromen, ze leiden tot andere migratieroutes.’

“Hekken zijn spektakelpolitiek, bedoeld voor de eigen kiezer,” zegt Henk van Houtum, professor politieke geografie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en coördinator van het Nijmegen Centre for Border Research. “Er is wetenschappelijke consensus binnen grensstudies dat hekken niet werken. Mensen op de vlucht worden erdoor gedwongen andere routes te zoeken. Ze gaan eromheen, eronderdoor of eroverheen.” Volgens van Houtum wordt zo de overgang vooral gevaarlijker en dodelijker. “Hekken leveren een zinloze en steeds gewelddadigere race-to-the-bottom op tussen de veiligheidsindustrie en de smokkelaars.”

De oplossing ligt dus niet bij meer en meer hekken. “We moeten uit het frame komen dat asielzoekers en migranten een bedreiging vormen. Het is de papieren grens van het visumbeleid dat smokkel, chaos en doden creëert. Daarvoor worden hekken als oplossing gezien, maar het werkt averechts. Accepteer dat migratie bij deze wereld hoort en creëer humane, legale manieren waarop vluchtelingen asiel kunnen aanvragen, zonder dat ze hun leven moeten wagen.”

Gebroken records

Ruim 700 kilometer nieuw hekwerk langs de Mexicaans-Amerikaanse grens: daarmee pronkte Donald Trump aan het einde van zijn presidentschap. Zijn ‘muur’ werkte niet: het aantal migranten breekt inmiddels alle records.

Het aantal overstekers is in drie jaar zo snel gegroeid dat de manschappen van John Modlin, commandant van de grenspolitie in Arizona, het niet kunnen bijhouden. “De situatie was al ongeëvenaard, nu heb ik er niet eens de juiste woorden voor,” aldus Modlin vorige week voor het Amerikaanse Congres.

De 700 kilometer ‘nieuwe’ muur betreft overigens Trumpiaanse waarheid. Veruit het grootste deel, ruim 600 kilometer, betreft vervanging van oud hek. Oude, roestige rasters van zo’n 5 meter hoog, die smokkelaars te lijf gingen met ijzerzagen en trappetjes, zijn vervangen door robuuste delen van 9 meter hoogte.

Miljoen aanhoudingen

“Het vergt een enorme inspanning, zowel technisch, financieel en juridisch, om zo’n muur te bouwen,” verklaart Mexicokenner Wil Pansters, hoogleraar culturele antropologie aan de Universiteit Utrecht. “Zelfs voor Trump, voor wie het zo’n grote prioriteit was. Ik kan me niet voorstellen dat dit in Europa makkelijker te realiseren zal zijn.”

Maar werkt het ook? Toen onder president Clinton in de jaren 90 tussen San Diego en Tijuana de eerste afscheidingen werden opgericht, was de komst van het aantal migranten vanuit Mexico op een hoogtepunt. Meer dan een miljoen migranten werden jaarlijks aangehouden langs de grens.

Hekken stopten de migratie niet, maar dwongen mensen om gevaarlijker routes te kiezen. Door de woestijn in Arizona bijvoorbeeld. In plaats van een gokje bij grensposten in steden, waagden miljoenen hun leven tijdens dagenlange voettochten, ondanks het risico op uitdroging, verdwalen of het gif van een slang of schorpioen.

Verdwenen mensen

“Het aantal mensen dat om het leven kwam of gewoon verdween, nam schrikbarend toe,” zegt Pansters. “En het heeft migranten in de armen gedreven van drugskartels die deze afgelegen gebieden al controleerden voor hun eigen handel.”

Ondanks de extra kilometers muur – ook president Biden bouwt voorzichtig verder – ziet het grensgebied nu de grootste aantal migranten komen van deze eeuw. Over de laatste drie maanden van 2022 steeg het aantal ‘contacten’ door de grenspolitie tot 717.660. Dat is vijf keer meer dan in dezelfde periode in 2019. Zelfs recordjaar 2000, dat uiteindelijk 1,6 miljoen aanhoudingen telde, begon niet zo heftig.

Pansters: “Aan de karavanen en tentenkampen zien we dat een muur niet leidt tot verminderde migratiestromen. Je creëert hoogstens een nieuw probleem aan de andere kant van het hek.”