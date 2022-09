Heftige protesten, ook van aanhang Poetin, tegen chaotische mobilisatie Rusland

Russisch veiligheidspersoneel neemt een (mogelijke) demonstrant mee in Moskou. Beeld Getty Images

De voorzitters van het Russische lager- en hogerhuis uitten zaterdag hun zorgen over de paniek die is ontstaan na de door president Poetin afgekondigde mobilisatie. Het regent klachten over de campagne. De Poetingetrouwe voorzitters hebben regionale bestuurders opgedragen de ‘excessen’ snel uit te bannen.

De eerste mobilisatie in Rusland sinds de Tweede Wereldoorlog heeft geleid tot een reeks protesten in het hele land, waarbij volgens mensenrechtenorganisaties meer dan tweeduizend mensen zijn opgepakt. Mannen die de leeftijd hebben dat ze een oproep kunnen verwachten, proberen massaal het land te ontvluchten. Met name voor de grensovergang tussen Rusland en Georgië staan nog steeds lange files.

De voorzitter van de Federatieraad, het hogerhuis van het Russische parlement, Valentina Matvijenko, gaf via Telegram aan ervan op de hoogte te zijn dat mannen die ongeschikt zijn – zoals gepensioneerden en chronisch zieken – toch worden opgeroepen. Er zouden zelfs Russen willekeurig op straat worden opgepakt om te worden gerekruteerd. “Het is volstrekt onacceptabel. En het is in mijn opinie terecht dat er in de maatschappij scherp op wordt gereageerd.”

Doemavoorzitter Vijatsjeslav Volodin heeft eenzelfde boodschap. “Als er een vergissing wordt begaan, is het nodig die recht te zetten. De autoriteiten op alle niveaus moeten zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheden.”

Strenge straffen voor deserteurs

Volgens de officiële lezing heeft president Poetin bij de mobilisatie 300.000 mensen opgeroepen. Berichten in onafhankelijke Russische media dat het in werkelijkheid zal gaan om meer dan een miljoen mannen, zijn tot twee keer toe door het Kremlin ontkend.

De Oekraïense president Volodomir Zelenski richtte zich afgelopen weekend in zijn videoboodschap rechtstreeks tot de Russische bevolking en noemde de gedeeltelijke mobilisatie een misdaad. “Het is beter een oproep voor militaire dienst te weigeren dan te sterven op buitenlands grondgebied als een oorlogsmisdadiger,” zei Zelenski.

Hij riep de militairen van Moskou op de wapens neer te leggen en zich over te geven. “U zult op een beschaafde manier worden behandeld en niemand zal de omstandigheden van uw overgave kennen.” Zelenski verwees naar de strengere straffen (tien jaar cel) voor deserteurs die Poetin heeft afgekondigd.