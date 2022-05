Heeft de aanvalshelikopter z’n langste tijd gehad? Door Oekraïne laait de discussie op

De Russische KA-52-helikopter boven de Oekraïense stad Popasna, in de regio Loehansk. Beeld REUTERS

Vliegen in het Oekraïense luchtruim blijkt sinds het uitbreken van de oorlog uiterst riskant. Vraag het de nabestaanden van Russische generaal Botasjov, wiens vliegtuig vorige week werd neergehaald met een Stingerluchtdoelraket. Het Oekraïense luchtruim wordt beheerst door luchtafweergeschut op lange en korte afstand (Manpads).

Dat blijkt met name fataal voor de relatief trage aanvalshelikopters. Op sociale media circuleren talloze video’s van neergehaalde toestellen. Sinds 24 februari hebben de Russen meer dan veertig van dat soort helikopters verloren, de Oekraïners minstens zeven, aldus het gespecialiseerde blog Oryx. Het turft de verliezen aan de hand van geverifieerde foto’s en video’s vanaf het slagveld.

Tekst loopt door onder de tweet

#stoprussia



⚔️ Так гинуть російські окупанти. Цього разу у вертольоті!



Слава Україні та її захисникам! Разом до перемоги! 🇺🇦@GeneralStaffUA pic.twitter.com/raFOepF06P — Defence of Ukraine (@DefenceU) 5 maart 2022

Aanvalshelikopters zijn ontworpen om gepantserde voertuigen en grondtroepen te ondersteunen in een offensief. Ondanks hun zware bewapening zijn de toestellen in deze oorlog uiterst kwetsbaar gebleken. Met name de Russen, met hun Mi-24, Mi-28 en Ka-52, hebben te lijden gehad onder moderne westerse wapens die worden gebruikt door de Oekraïense brigades.

Russische manier van opereren

“Sinds het begin van de Russische invasie heeft de luchtafweer aan beide zijden een duidelijk afschrikkend effect gehad op helikopteroperaties,” zegt de Britse specialist Sash Tusa tegen het Franse persbureau AFP. De toekomst van de helikopter als aanvalsinstrument staat volgens hem dan ook ter discussie, temeer omdat veel klassieke helikoptermissies kunnen worden uitgevoerd door veel goedkopere drones.

Vanaf dag één van de oorlog zijn de grenzen van de helikopterinzet duidelijk geworden, meent Joseph Henrotin, onderzoeker bij het Institute of Comparative Strategy (ISC). De mislukte aanval van de Russische luchtmobiele brigade op het vliegveld van Hostomel, nabij Kiev, illustreerde dat.

Henrotin benadrukt wel dat de manier waarop de Russen daar te werk gingen ook van invloed was. “Ze hebben het erg slecht gedaan. Voordat je een luchtlandingsoperatie uitvoert, moet je ervoor zorgen dat de lucht is opgeklaard en dat de vijandelijke luchtafweerverdediging is uitgeschakeld.”

Drones zijn ook niet alles

De discussie over het nut van aanvalshelikopters is niettemin losgebarsten. Voordat het einde van helikopters echt kan worden afgekondigd, moet worden gekeken naar het ‘gebruiksconcept’ van de Russen in Oekraïne, vindt Patrick Brethous, militair adviseur van Airbus Helicopters. “We hebben veel Russische helikopters overdag zien vliegen, honderd meter boven de grond. Die worden neergehaald. Het is een gevaarlijke manier om helikopters te gebruiken.”

Drones zijn bovendien ook niet alles. “Op dit moment hebben ze niet de vuurkracht van een aanvalshelikopter,” stelt Joseph Henrotin. Een Turkse Bayraktardrone die door de Oekraïners wordt gebruikt, kan 'bijvoorbeeld vier raketten dragen, terwijl de Ka-52 met zijn manden vol raketten wordt beschreven als de ‘kanonneerboot van de lucht’.

Michael O’Hanlon, expert bij het Brookings Institution in Washington, denkt dat aanvalshelikopters nog niet definitief naar het museum kunnen, ‘maar aanvallen op een voorspelbare plaats waar de vijand alert is, werkt meestal niet’.