Hassan Rohani wil niet praten met Trump

De Iraanse president Hassan Rohani. Beeld AFP

De Iraanse leider zei dat dinsdag, een dag nadat Trump verklaarde dat een ontmoeting met zijn Iraanse collega ‘onder de juiste omstandigheden’ mogelijk is om een eind te maken aan de onenigheid over het Iraanse atoomprogramma.

Trump deed zijn uitspraak bij de top van de G7 in Frankrijk. Rohani reageerde door te stellen dat eerst alle sancties van tafel moeten en dat daarna pas verder wordt gepraat. Hij kondigde ook aan dat Iran verder gaat met zich terugtrekken uit het nucleaire akkoord dat het land in 2015 sloot met wereldmachten over zijn atoomprogramma. De Verenigde Staten hebben zich daar al uit teruggetrokken.