Harvey Weinstein veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf

Harvey Weinstein. Beeld EPA

Weinstein, die 91 jaar is als hij vrijkomt, ontkent alle beschuldigingen aan zijn adres. Zijn advocaten gaan in hoger beroep. Eerder liet zijn advocaat Donna Rotunno al weten dat de strijd nog niet voorbij is.

De van zijn sokkel gevallen Weinstein, ooit de meest invloedrijke filmproducent in Hollywood, kwam woensdag in een rolstoel aan in de rechtbank. Vorige week werd hij uit het ziekenhuis ontslagen, nadat hij onwel werd tijdens de bijeenkomst waar hij schuldig werd bevonden door de juryleden aan verkrachting en aanranding. Weinstein klaagde over pijn op de borst en bleek een te hoge bloeddruk te hebben

De zeven mannen en vijf vrouwen die zich in februari over het lot van Weinstein bogen, kwamen tot de conclusie dat de producent schuldig is bevonden aan het seksueel misbruiken van zijn voormalig assistent Mimi Haleyi in 2006. Ook oordeelde de juryleden dat Weinstein schuldig is aan de verkrachting van Jessica Mann in 2013.

Weinstein werd eind februari vrijgesproken op de meest ernstige aanklacht: roofzuchtig seksuele mishandeling. Het gaat daarbij om verkrachting met een reeks verzwarende omstandigheden waar in New York levenslange celstraf op staat. De gevallen producent stelt zelf enkel seks met wederzijdse instemming te hebben gehad.

#MeToo-beweging

Weinstein hoorde jaren bij die 99,5 procent die vrijuit gaat. Geruchten over zijn wangedrag gonsden door Hollywood, maar betrokken vrouwen zwegen. Met behulp van advocaten, privédetectives en zijn macht in de filmindustrie zorgde Weinstein ervoor dat slachtoffers vreesden voor hun carrière of hun welzijn. Toen onderzoeksjournalisten de verhalen van tachtig vrouwen in 2017 alsnog openbaar maakten, vatte sluimerende onvrede over seksueel misbruik door machtige mannen vlam en kreeg de wereldwijde #MeToo-beweging vleugels.

‘We hopen dat overlevenden overal ter wereld zich gesterkt voelen om zich uit te spreken, wetende dat jury’s – en de samenleving – hen zullen geloven,’ aldus de organisatie Rainn, die in de VS tegen seksueel geweld strijdt. Volgens Rainn worden tot op heden maar ongeveer 5 op de 1000 daders veroordeeld, mede doordat veel slachtoffers zwijgen.