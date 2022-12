Harvey Weinstein ook in Los Angeles schuldig bevonden aan verkrachting

Harvey Weinstein. Beeld REUTERS

Weinstein moest zich verantwoorden voor zedenmisdrijven bij vier vermeende slachtoffers. Voor slechts één van hen is Weinstein door de jury over de hele lijn schuldig bevonden, na een beraadslaging van twee weken. Voor misdrijven tegen een ander slachtoffer is hij vrijgesproken, in de twee andere gevallen bereikte de jury geen overeenstemming.

Begin volgend jaar zal de rechter een straf uitspreken tegen de voormalige Hollywoodproducer van onder meer de films Shakespeare in Love en Pulp Fiction. Voordat Weinstein naar een gevangenis in Californië kan worden overgebracht moet hij nog een lange straf uitzitten in de staat New York. Volgens Amerikaanse media is het daarom waarschijnlijk dat Weinstein, die in slechte gezondheid verkeert, de rest van zijn leven achter de tralies doorbrengt.

Eind 2017 kreeg Weinstein wereldwijde bekendheid nadat hij door tientallen vrouwen, onder wie wereldberoemde actrices, beschuldigd werd van seksueel grensoverschrijdend gedrag en verkrachting. Weinstein gebruikte zijn machtspositie in Hollywood om slachtoffers tot stilzwijgen te intimideren. De onthullingen over zijn jarenlange wangedrag leidden tot de MeToobeweging.