Hard immigratiebeleid Biden: Haïtianen niet welkom

Haïtianen steken de Rio Grande over naar Texas, in de hoop op een beter bestaan in de Verenigde Staten. Beeld PAUL RATJE/AFP

Voor velen begon de tocht in Zuid-Amerika. Te voet, liftend en per bus kwamen in korte tijd dik tienduizend Haïtiaanse immigranten uit landen als Brazilië en Chili naar de Verenigde Staten. In de nasleep van de verwoestende aardbeving in Haïti in 2010 raakten die Zuid-Amerikaanse landen bij Haïtianen in trek. Van daaruit ondernamen steeds meer van hen de reis via Centraal-Amerika naar de VS om daar asiel aan te vragen. Mede gestuwd door onjuiste geruchten dat de VS onder president Joe Biden asielzoekers gemakkelijker zou verwelkomen, kwam die toestroom van migranten de laatste tijd in een stroomversnelling.

De lange reis komt voor duizenden immigranten nu ten einde, maar niet met de afloop waarop ze hadden gehoopt: Biden stuurt ze terug naar hun land van herkomst. Dit weekend werden de eerste driehonderd Haïtiaanse immigranten op een vliegtuig gezet naar Port-au-Prince. Dinsdag volgden nog zes vluchten en vanaf woensdag gaan dagelijks zeven vliegtuigen met immigranten naar de Haïtiaanse hoofdstad, maar ook naar andere Zuid-Amerikaanse landen.

Onder een brug

Het terugsturen treft een deel van de 14.000 immigranten die bivakkeren in een provisorisch kampement onder een brug in de grensplaats Del Rio in Texas. Mensen die wel kans maken op een asiel en kinderen zonder meereizende familie of begeleiders worden volgens het ministerie van Binnenlandse Veiligheid niet teruggestuurd. Alleen illegale migranten die geen kans om toestemming te krijgen om in de VS te blijven worden volgens het ministerie versneld uitgezet. “Onze grenzen zijn niet open,” benadrukte een woordvoerder van het ministerie. “Mensen moeten deze gevaarlijke reis niet maken.”

Het is een ongekende maatregel, die de regering van Joe Biden op scherpe kritiek is komen te staan. Met name vanuit de eigen gelederen. Waar de Republikeinen hem er juist van betichten de toestroom migranten op zijn geweten te hebben door te zwak op te treden, vinden de Demo­craten het immigratiebeleid van Biden nu wel erg veel overeenkomsten hebben met dat van zijn voorganger Donald Trump.

“Ik dring erop aan om onmiddellijk een einde te maken aan deze uitzettingen,” zei de Democratische senaatsleider Chuck Schumer dinsdag. Bidens partijgenoten hebben ook opheldering gevraagd over beelden waarop te zien is hoe de Texaanse grenspolitie te paard immigranten opjaagt. Schumer: “We kunnen niet doorgaan met dit hatelijke en xenofobe beleid van Trump dat onze vluchtelingenwetten negeert.”

Coronamaatregel

De uitzetting is volgens de vluchtelingentak van de Verenigde Naties UNHCR niet alleen onwenselijk, de maatregel is mogelijk ook onwettig. De regering-Biden maakt gebruik van de zogeheten Title 42 uit de coronanoodmaatregelen. Op basis daarvan mag mensen tijdelijk de toegang tot het land worden ontzegd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

“Deze massale uitzettingen, zonder screening op individuele behoeften, zijn niet in overeenstemming met de internationale normen,” zei UNHCR-baas Filippo Grandi dinsdag.