Harare snakt al dagen naar schoon drinkwater

In de hoofdstad van Zimbabwe komt al dagen geen water uit de kraan door een gebrek aan zuiveringschemicaliën.

Hoeveel plagen kan een land aan? Er is een tekort aan voedsel, benzine, medicijnen en elektriciteit. Zimbabwe lijdt onder hyperinflatie, enorme werkloosheid, de gevolgen van de verwoestende cycloon Idai begin dit jaar en droogte waardoor oogsten mislukken. Nu is ook nog de waterkraan dichtgedraaid in Harare.

Meer dan 2 miljoen mensen in de regio van de hoofdstad zitten al dagen zonder water. Maandag legden de autoriteiten de grootste waterzuiveringsinstallatie, Morton Jaffray Waterworks, stil wegens gebrek aan waterzuiveringschemicaliën. Tyfus en cholera verspreiden zich gemakkelijk in niet schoon drinkwater.

Nationale ramp

De regering van Zimbabwe zette het bestuur van de stad Harare buitenspel wegens mismanagement en nam met technici de Morton Jaffray-installatie over. Er komen chemicaliën uit de tweede stad van Zimbabwe, Bulawayo, waar ook grote watertekorten zijn, en er zijn wat dollars gevonden om chemicaliën in Zuid-Afrika te kopen die onderweg zouden zijn.

De autoriteiten beloofden deze week dat er zo snel mogelijk weer water is. Dan zou er hooguit voor zeven dagen water zijn. De stad heeft circa 2,7 miljoen dollar per maand nodig om chemicaliën te kopen voor de waterzuivering, maar daarvoor is geen geld.

Waarnemend burgemeester van Harare Enock Mupamawonde vroeg president Emmerson Mnangagwa de watercrisis tot nationale ramp uit te roepen. De regering heeft inmiddels 60 miljoen dollar gereserveerd voor het slaan van meer waterputten. Recentelijk zijn er vijftien geboord, maar tegelijkertijd zijn bestaande water­putten droog komen staan of vervuild.

De waterzuiveringsinstallatie van Harare is inmiddels zestig jaar oud, en gebouwd door de Britten. Er is al die jaren nauwelijks onderhoud gepleegd. Als de installatie werkt, sijpelt meer dan de helft van het schone water via lekkende pijpen weg. De capaciteit van de installatie is door de jaren heen volstrekt ontoereikend geworden door de sterk gegroeide bevolking van de hoofdstad.

Bewoners zoeken nu hun toevlucht tot water in flessen of gaan naar waterbronnen. De meeste zijn modderpoelen geworden, met groene algen, vervuild en onveilig als drinkwater. Daar waar nog werkende waterputten met hand­pompen zijn, staan mensen uren in de rij om maximaal 20 liter water te krijgen. Kinderen worden van school gehaald omdat de toiletten niet meer functioneren.

Gierende inflatie

Het waterreservoir achter de Kariba Dam kampt met een laag waterniveau als gevolg van de aanhoudende droogte in zuidelijk Afrika. De dam fungeert als waterkrachtcentrale om elektriciteit op te wekken en ook dat functioneert gebrekkig wegens de waterschaarste. Grote delen van Zimbabwe beschikken maar beperkt over elektra.

Benzine is ook geen oplossing als energiebron. Inmiddels staan er voor benzinestations kilometers lange rijen mensen met auto’s te wachten om de tank te vullen. President Mnangagwa verhoogde de prijzen van brandstof begin dit jaar met 150 procent, omdat het land een chronisch gebrek aan buitenlandse valuta heeft. Geïmporteerde benzine is nu met de gierende inflatie peperduur geworden.

De economische malaise is in alle hoeken en gaten van het land voelbaar. De gezondheidszorg betaalt artsen en verpleegkundigen zo weinig dat ze de reis van huis naar werk nauwelijks van hun loon kunnen betalen als ze ook de huur moeten voldoen en eten moeten kopen. Medicijnen uit het buitenland zijn onbetaalbaar.

Met de watercrisis staat het land aan de economische afgrond. Ondertussen wordt president Mnangagwa steeds bruter in het onderdrukken van protesten tegen de economische malaise als gevolg van zijn falende beleid.