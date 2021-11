Hannah glipte in Glasgow langs beveiliging en sprak klimaatgezant John Kerry

De Amsterdamse rechtenstudent en actievoerder Hannah Prins met achter haar John Kerry in Glasgow. Beeld Giuilia Rubin

De duizenden politieagenten die de klimaattop beveiligen noch de lijfwachten van Kerry konden verhinderen dat Prins (24), rechtenstudent uit Amsterdam, minutenlang naast de op een na belangrijkste man uit de Amerikaanse delegatie terechtkwam, hem een protestbord voorhield en hem aansprak: “U moet nu écht iets doen.”

En dat lukte omdat ze een keurig mantelpakje droeg.

Extinction Rebellion

“We wilden met Extinction Rebellion demonstreren bij het diner dat de staatshoofden en regeringsleiders maandagavond hadden. Er is helemaal geen tijd voor diners, ze moeten actie ondernemen tegen klimaatverandering,” vertelt Prins de volgende dag. Maar net als bij het terrein van de topconferentie zelf werden demonstranten op honderden meters afstand gehouden van de dinerlocatie, het statige Kelvingrove Museum in Glasgow. Alleen de limousines met de gasten kwamen door het politiekordon. Totdat Prins met een vriendin zich los­maakte van de rebellen, een luxe hotel inging, er weer uit tevoorschijn kwam en in haar netste Engels – en in het Nederlands klinkt ze al als de preses van het studentencorps – een agent aansprak. Of ze alsjeblieft even door kon, ze moest echt bij het diner zijn. “Natuurlijk mevrouw.”

In de buurt van het museum haalde ze een protestbordje tevoorschijn met Just fucking do something en hield het omhoog naar de langsrijdende delegaties. Die konden er wel om lachen, zegt de Amsterdamse.

Af en aan

En toen kwam daar ineens John Kerry naar buiten. De voormalige minister van Buitenlandse Zaken, voormalig presidentskandidaat en nu klimaatgezant van president Biden. “Hij keek verloren om zich heen, ik denk dat hij zijn beveiligers kwijt was,” vertelt Prins. Kerry wilde de straat oversteken, maar de auto’s van de dinergasten reden nog steeds af en aan. Dus had Prins alle tijd om haar protestbord voor zijn gezicht te houden. Ze sprak hem ook aan. “Zonder dat fucking hoor, ik weet dat Amerikanen daar aanstoot aan nemen. Ik zei: U moet écht iets doen.” Kerry antwoordde: “Ja, maar eerst moet ik echt eten.”

De actievoerster werd door de politie ongemoeid gelaten. De studente, die na haar bachelor een tussenjaar heeft genomen om zich voor Extinction Rebellion en Milieudefensie in te zetten, is uiteindelijk teruggelopen door het politiekordon en bier gaan drinken met haar vrienden.