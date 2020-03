Handel Wall Street tijdelijk stilgelegd na koersval

Belegger op de aandelenbeurs op Wall Street. Beeld AFP

Het is voor het eerst sinds 2008 dat dit gebeurde. Het mechanisme is ingesteld na de grote crash op de New Yorkse beurs in 1987, de zogenoemde Black Monday.

In New York reageerden beleggers, net als in Europa en Azië, op de plotselinge daling van de olieprijs met ruim 20 procent nadat Saudi-Arabië plotseling het mes in de prijzen had gezet en aankondigde de productie in april te gaan verhogen. Op de financiële markten heerst angst voor een prijzenoorlog op oliegebied.

Daarnaast worden ook de ontwikkelingen rond het coronavirus, dat in steeds meer landen om zich heen grijpt, scherp in de gaten gehouden.