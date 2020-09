Half miljoen mensen zonder stroom in zuidoosten VS door orkaan Sally

Het water loopt door de straten in Pensacola. Beeld AP

Sally kwam woensdag om 04.45 uur (lokale tijd) aan land in Gulf Shores, in de staat Alabama, als een orkaan van categorie 2. Sindsdien is Sally afgezwakt tot een tropische storm met windsnelheden van maximaal 95 kilometer per uur. De storm zelf verplaatst zich langzaam, wat betekent dat de hevige regenbuien lange tijd boven dezelfde zone hangen en het waterpeil in die gebieden snel stijgt. In sommige gebieden aan de kust viel op 24 uur maar liefst 460 millimeter regen.

In de kustgemeente Pensacola in de staat Florida steeg het water tot wel anderhalve meter, wat resulteerde in forse overstromingen. Reizen werd de inwoners onmogelijk gemaakt door ondergelopen straten en beschadigde wegen en bruggen.

Verwacht wordt dat Sally bij het landinwaarts trekken zal afzwakken tot een tropische storm, aldus het Amerikaanse orkaancentrum NHC. De instelling waarschuwt dat de storm voor ‘rampzalige en historische overstromingen’ zal zorgen.

“Normaal razen de stormen voorbij. Maar deze trok niet weg”, zegt Preity Patel uit Pensacola tegen persbureau Reuters. “Het bleef maar regenen en stormen”, aldus de 41-jarige Patel.

Wetenschappers waarschuwen al langer dat hoe meer het oceaanoppervlak opwarmt, hoe sterker de orkanen worden. Begin september raasden met Paulette, René, Teddy, Vicky en Sally maar liefst vijf stormen gelijktijdig boven de Atlantische Oceaan, een record sinds 1971.