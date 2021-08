Half miljoen huishoudens in Louisiana zonder stroom door orkaan Ida

Een vrouw en haar hondje proberen in het French Quarter van New Orleans een veilig heenkomen te zoeken terwijl orkaan Ida over de stad raast. Beeld Getty Images

In de Amerikaanse staat Louisiana zitten als gevolg van orkaan Ida een half miljoen huishoudens zonder stroom, meldt CNN. Verwacht wordt dat op meer plekken de stroom zal uitvallen naarmate de orkaan verder landinwaarts trekt. Ook zijn er meldingen van schade in het kustgebied en dreigt het water sommige dijken te overstromen.

Volgens gouverneur John Bel Edwards van Louisiana kunnen reddingswerkers pas maandagochtend (lokale tijd) de gebieden bereiken die het zwaarst zijn getroffen door de stormvloeden na de orkaan Ida. Zolang Ida nog over de kustgebieden raast, is het te gevaarlijk voor de helpers om te gaan, zei Edwards zondagmiddag (lokale tijd).

De kustgebieden ten zuidwesten van de stad New Orleans zullen in eerste instantie alleen per helikopter bereikbaar zijn. De meeste bewoners lijken zich op tijd in veiligheid gebracht te hebben, aldus de gouverneur.

De tropische cycloon met een “extreem gevaarlijke” kracht van vier op een schaal van vijf heeft windsnelheden van ongeveer 240 kilometer per uur bereikt, aldus het Nationaal Orkaancentrum (NHC). De autoriteiten hadden bewoners al gewaarschuwd voor metershoge stormvloeden en overstromingen voordat de storm aanbrak.

De storm is volgens het NHC wel iets afgezwakt in de uren nadat de orkaan aan land kwam, maar blijft een kracht houden van de 4de categorie. Ook verplaatst de storm zich minder snel, wat de kans op overstromingen vergroot.

Gouverneur Edwards had van tevoren zijn zorgen geuit over de ziekenhuizen in de regio. Die liggen vol met coronapatiënten en konden niet allemaal ontruimd worden. In de plaats Galliano waaide zondag door de harde wind een deel van het dak weg van het lokale ziekenhuis. De directeur vertelde aan lokale media dat het gebouw veel schade heeft, maar de patiënten ongedeerd zijn gebleven.

President Joe Biden bracht een kort bezoek aan het hoofdkwartier van het nationale agentschap voor rampenbestrijding (FEMA) in Washington. “Zodra de storm voorbij is, zullen we het volledige vermogen van het land inzetten voor redding en herstel”, beloofde hij. Biden vreest dat de verwoestingen wellicht “immens” zullen zijn. “We bereiden ons voor op het ergste.”

FEMA heeft 2,5 miljoen maaltijden, 3 miljoen liter drinkwater en 64 generatoren in de regio klaar staan. Ook honderden hulpverleners, negentig ziekenwagens, acht ambulancevliegtuigen en zeven helikopters zijn paraat.

In Louisiana zelf zijn ongeveer 5000 reservisten van de Nationale Garde opgeroepen. Verder zijn honderden bergingsexperts uit het gehele land gemobiliseerd. De kustwacht houdt helikopters en boten klaar. Ook het Amerikaanse leger bereidt zich voor op een hulpoperatie.

Ontvlucht

Het oog van orkaan bereikte eerder zondag de zuidkust van de VS. Voor de kust van Louisiana zijn windsnelheden gemeten tot 250 kilometer per uur. Bij aankomst aan de kust was de storm bijna een orkaan van de vijfde, tevens hoogste categorie.

In het kustgebied van Louisiana zijn tienduizenden mensen op de vlucht geslagen voor de orkaan. Op beelden van lokale media is te zien dat gisteren op de wegen naar het binnenland lange files stonden.

De snelwegen richting in het binnenland stromen vol met mensen die de kust verlaten. Beeld AP

Gouverneur John Bel Edwards waarschuwde dat de orkaan mogelijk de zwaarste is die de staat treft sinds 1850. Meteorologen “twijfelen niet over de huidige route en de intensiteit zoals voorspeld is voor orkaan Ida. En je hoort ze niet vaak met dergelijke zekerheid praten,” aldus Edwards tegen verslaggevers.

De nationale weerdienst roept mensen in gebieden waarvoor een evacuatiebevel is uitgevaardigd op om daadwerkelijk weg te gaan. Dat advies geldt ook voor mensen die niet verplicht hun huis moeten verlaten, maar wel in de regio wonen. “Er zal verwoesting plaatsvinden”, aldus de dienst op Twitter. De kracht van de storm nam sneller toe dan aanvankelijk was voorspeld.

Inwoners van New Orleans halen zandzakken op bij een speciaal distributiepunt van de gemeente. Beeld AP

Spookstad

“Ik vertrok gisteravond uit Fourchon om 20.00 uur en het is een spookstad”, zegt Andre LeBlanc, een kapitein van een sportvisboot. Vanuit de kustplaats is hij nu vertrokken naar zijn woning in Lafayette, in het binnenland van Louisiana. “We waren een van de laatsten die daar weggingen.”

Ida komt vanavond (Amerikaanse tijd) aan land in de VS. Naar verwachting wordt de staat Louisiana zwaar getroffen. De stad New Orleans had zestien jaar geleden ook al zwaar te lijden onder orkaan Katrina. Opnieuw wordt daar nu gevreesd voor catastrofale verwoestingen. Ida komt waarschijnlijk ten zuiden van New Orleans aan land.

“Deze storm zal de levens veranderen van degenen die zich niet hebben voorbereid”, vertelde meteoroloog Benjamin Schott van de National Weather Service aan Amerikaanse media. Vandaag zullen de kuststroken van Louisiana en buurstaat Mississippi mogelijk al te maken krijgen met “dodelijke overstromingen die gelinkt zijn aan een stijging van de zeespiegel,” waarschuwt ook het National Hurricane Center (NHC). “Dat kan potentieel catastrofale schade tot gevolg hebben door de wind.”

De stormvloedkering bij het plaatsje Metairie, in het zuidoosten van Louisiana, wordt gesloten. Beeld AP

Stroomstoring

Orkaan Ida kan tot stroomonderbrekingen leiden, die voor ziekenhuizen een groot gevaar vormen. De staat heeft 10.000 monteurs ingeschakeld om stroomstoringen te herstellen, terwijl nog eens 20.000 extra monteurs uit andere delen van de Verenigde Staten kunnen worden opgeroepen. “We zullen de stroom zo snel mogelijk moeten herstellen. Dat is een van mijn grootste zorgen,” aldus de gouverneur.

Archiefbeeld. Orkaan Katrina zorgde voor talloze overstromingen in New Orleans en de wijde omtrek. Beeld AP

Schade

Lokale experts denken dat de orkaan meer dan 20 miljard euro schade kan veroorzaken als hij de voorspelde route volgt. Orkaan Katrina, een categorie 3 orkaan, zorgde zestien jaar geleden voor 120 miljard dollar (circa 100 miljard euro) aan schade.

Niet alleen de staat Louisiana maakt zich klaar voor het noodweer. Woensdag bereikt het noodweer de staat Tennessee, die een week geleden al werd getroffen door zware regenval. Twintig mensen kwamen om het leven door de overstromingen die hierdoor werden veroorzaakt. Nu kan de staat weer te maken gaan krijgen met forse regen als gevolg van Ida.

Ondertussen heeft de orkaan 91 procent van de olieproductie en 85 procent van de gasproductie in de Golf van Mexico platgelegd, melden de Amerikaanse autoriteiten.

Een satellietbeeld van orkaan Ida. Beeld AP

Rondhangen

Ziekenhuizen aan de kust van Louisiana sturen patiënten naar huis en maken zich klaar om in lockdown te gaan, maar worden ondanks de naderende orkaan Ida niet geëvacueerd. In de zuidelijke Amerikaanse staat en de aangrenzende staten is daarvoor wegens het hoge aantal coronapatiënten geen capaciteit meer.

Louisiana en de aangrenzende deelstaten worden momenteel getroffen door een nieuwe besmettingsgolf van de coronapandemie. Alleen al in Louisiana, dat 4,6 miljoen inwoners telt, liggen momenteel 2.450 patiënten met Covid19 in het ziekenhuis.

Ondanks de massale uittocht zijn er ook veel Amerikanen in het gebied gebleven vanwege corona. Jean Paul Bourg was van plan om naar de broer van zijn vrouw in Morgan City te rijden, ruim honderd kilometer ten westen van New Orleans. Maar die broer liep onlangs corona op en krijgt nog steeds extra zuurstof. “Je kunt vanwege corona niet zomaar naar familie,” aldus Bourg, die bomen kapte en zijn huis betimmerde met extra stukken hout. “Er blijven meer mensen rondhangen dan je zou denken.”