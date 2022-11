Gruwelijke moord op overgelopen soldaat: Rusland draait duimschroeven ‘landverraders’ verder aan

Soldaten van de Wagnergroep. De video van de moord op Jevgeni Noezjin wordt met deze groep in verband gebracht.

Telegramkanaal Gray Zone, dat wordt gerelateerd aan het Russische privéleger Wagner, publiceerde afgelopen weekend een afschuwelijke video. De opname toont de moord op de voormalige Russische gevangene Jevgeni Noezjin, die eerder een straf uitzat van 24 jaar voor een moord in 1999.

Wagner rekruteerde hem afgelopen zomer in een Russische gevangenis voor de strijd in Oekraïne. Noezjin gaf zich in september evenwel over en vertelde aan Oekraïense journalisten dat hij aan de kant van Kiev wilde gaan vechten.

Straf voor verrader

De moord is ‘de straf voor een verrader’, zo luidt de begeleidende tekst. Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin noemde de video cynisch ‘uitstekend regisseurswerk’. “Het mag duidelijk zijn dat hij (Noezjin, red.) geen geluk vond in Oekraïne en slechts onvriendelijke, maar rechtvaardige mensen ontmoette,” citeert de persdienst van zijn bedrijf Konkord de zakenman.

Noezjin is in de video met zijn hoofd vastgebonden aan een stapel bakstenen. Hij vertelt wie hij is, dat hij in Kiev knock-out werd geslagen en dat hij zich nu in een kelder bevindt. Dan slaat een man in camouflagepark hem met een sloophamer twee keer keihard op het hoofd. De echtheid van de video is niet onafhankelijk vastgesteld.

De vraag is hoe Noezjin uiteindelijk weer in handen van Wagner is gekomen en waar hij om het leven is gebracht. Volgens Rusland maakte hij deel uit van de ruil van 45 gevangenen afgelopen vrijdag. In dat geval zou ook Oekraïne verantwoordelijkheid dragen voor de moord.

Kiev roept immers Russische soldaten op zich over te geven, garandeert hen een behandeling ‘in overeenstemming met alle conventies’ en belooft dat ze niet naar Rusland zullen worden teruggestuurd. Sinds eind september is vrijwillige overgave in Rusland strafbaar.

Middeleeuwse executies

De Russische mensenrechtenorganisatie Gulagu.net stelt dat de schokkende beelden echt zijn: “Volgens onze bronnen is Noezjin ‘heroverd’ ofwel teruggegeven aan het Russische leger, dat hem doorspeelde aan de zogenaamde Wagner-veiligheidsdienst.”

Gulagu.net schrijft dat de beelden ‘bewijzen’ dat Russische speciale diensten en Wagner buitengerechtelijke executies uitvoeren en gevangenen doden die weigeren voor Rusland te vechten en willen overstappen naar Oekraïne. “Poetin en Prigozjin zijn moordenaars. Ze moeten gerechtigheid onder ogen zien,” aldus Gulagu.net.

De onafhankelijke Russische politicoloog Abbas Galljamov stelt dat de beelden Prigozjin kunnen schaden, omdat hij ambities zou koesteren om minister van Defensie te worden. “Mensen zouden niet willen dat een persoon aan de macht is die openbare middeleeuwse executies organiseert,” aldus Galljamov. “Hij heeft hiermee het regime een zeer slechte dienst bewezen.”

Iedereen moet beslissen

De zaak speelt op een moment dat Moskou ook de Russische bevolking de duimschroeven aandraait. President Vladimir Poetin heeft voorgesteld om burgers het staatsburgerschap te ontnemen die onder meer ‘nepnieuws’ verspreiden en het leger in diskrediet brengen.

Volgens het Russische senaatslid Aleksandr Basjkin krijgt het voorstel van Poetin ‘honderd procent steun’ van de Federatieraad, de Russische Eerste Kamer. “Burgerschap is niet alleen een grote eer, maar ook een grote verantwoordelijkheid,” zei Basjkin.

Volgens Dmitri Vjatkin, lid van de Doema, de Russische Tweede Kamer, is de maatregel ‘uiteraard noodzakelijk’. “Iedereen moet beslissen: je staat achter je land of niet. Dit is het moment,” aldus Vjatkin.

Maar er is ook kritiek, zij het van Russen die het land al ontvlucht zijn. Voormalig Doemalid Gennadi Goedkov twitterde: ‘Poetin gaat door met het aandraaien van de duimschroeven en bereidt het land voor op massarepressie, als enige manier om aan de macht vast te houden (...) Nu liggen executies onder handbereik. En jullie geloofden het niet!’