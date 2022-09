Grote zorgen over gezondheid Queen Elizabeth, alle kinderen bijeengekomen op kasteel Balmoral

Queen Elizabeth eerder deze week in Balmoral Castle. Beeld Getty Images

Prinses Anne is inmiddels ook aangekomen bij haar moeder. De prinses was voor werkzaamheden al in Schotland, melden Britse media. Haar broer prins Andrew is ook onderweg. Elizabeths kleinzoon Harry en zijn vrouw Meghan zijn donderdag vanuit Engeland aangekomen in Schotland om naar koningin Elizabeth te gaan. Het stel, dat in Amerika woont, was in Duitsland en later in het Verenigd Koninkrijk, vanwege de Invictus Games en het bezoeken van liefdadigheidsinstellingen.

‘Na verdere evaluatie van vanmorgen maken de artsen van de koningin zich zorgen over de gezondheid van Hare Majesteit en hebben ze aanbevolen om onder medisch toezicht te blijven,’ zei het paleis donderdagmiddag in een verklaring die tot grote bezorgdheid leidde. Het paleis zegt dat de koningin zich ‘OK’ voelt en in Balmoral Castle in Schotland blijft, waar ze de zomer heeft doorgebracht.

De aankondiging kwam een dag nadat de 96-jarige monarch een virtuele vergadering had afgezegd van haar Privy Council, een formeel adviesorgaan, toen artsen haar aanraadden om te rusten na een dag vol gebeurtenissen op dinsdag, toen ze Liz Truss formeel vroeg om premier te worden. Truss en haar nieuwe kabinetsleden zouden woensdag formeel beëdigd worden, maar dat is uitgesteld.

Premier Truss – die op de hoogte werd gebracht van het nieuws terwijl ze een verklaring aflegde in het Lagerhuis – zei dat ‘het hele land diep bezorgd zal zijn over het nieuws van Buckingham Palace tijdens deze lunchtijd.’ Op Twitter schrijft ze: ‘Mijn gedachten – en de gedachten van mensen in ons Verenigd Koninkrijk – zijn op dit moment bij Hare Majesteit de Koningin en haar familie.’

BBC

De BBC heeft de programmering omgegooid vanwege de gezondheidssituatie van koningin Elizabeth. De Britse nieuwszender staat donderdag volledig in het teken van de toestand van de koningin. De zender brengt het laatste nieuws, onder meer live vanaf Buckingham Palace in Londen.

De website van de Britse koninklijke familie is donderdag korte tijd uit de lucht geweest. Na het nieuws over de bezorgdheid over de gezondheid van koningin Elizabeth bezochten veel mensen de site om het statement te lezen. De website raakte overbelast, maar is inmiddels weer te bezoeken.

Aartsbisschop

Justin Welby, de aartsbisschop van Canterbury, bidt donderdag voor koningin Elizabeth. ‘Mijn gebeden, en de gebeden van mensen van de Kerk van Engeland en de natie zijn vandaag bij Hare Majesteit de Koningin. Moge Gods aanwezigheid Hare Majesteit, haar familie en degenen die voor haar zorgen in Balmoral kracht geven en troosten,’ schrijft de aartsbisschop op Twitter.

De aartsbisschop is een goede bekende van de Britse koninklijke familie. Hij sloot onder meer het huwelijk tussen prins Harry en zijn vrouw Meghan en doopte hun kind Archie en de drie kinderen van prins William: George, Charlotte en Louis.

Gezondheidsklachten

Elizabeth kampt al enige tijd met gezondheidsklachten. Ze is slecht ter been en loopt daarom al langere tijd met een wandelstok. Volgens Britse media heeft de koningin een val gemaakt, maar dat nieuws is niet bevestigd. Ook wordt gemeld dat het waarschijnlijk niet om een spoedsituatie gaat.

Elizabeth markeerde dit jaar zeven decennia op de troon. Ze heeft de afgelopen maanden steeds meer taken overgedragen aan haar erfgenaam, prins Charles, en andere leden van de koninklijke familie.