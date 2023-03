Grote Twitter-uittocht zet niet door ondanks storingen, ontslagen en financiële moeilijkheden

Elon Musk is weer de rijkste man ter wereld. Beeld AFP

Aandelen Tesla verloren vorig jaar zo snel hun waarde, dat CEO Elon Musk een wereldrecord vestigde als de eerste man die meer dan 200 miljard dollar aan vermogen kwijtraakte. In december vorig jaar zakte hij op de ranglijst van rijkste mensen op aarde pardoes naar plek twee. Deze week stond hij volgens berekeningen van Bloomberg weer op één met een fortuin van 187,1 miljard dollar, dankzij gedeeltelijk herstel van de prijs van zijn Tesla-aandelen.

Musk sprak deze week vanuit Texas investeerders toe over nieuwe plannen, in de hoop hun vertrouwen terug te winnen. Want niet alleen bleek uit rechtszaken dat de automatische piloot in zijn wagens een stuk minder veilig is dan Musk lang heeft voorgespiegeld, de man die erin slaagde de wereld aan de elektrische auto te krijgen is nogal afgeleid, klagen aandeelhouders. Onrust houdt nog altijd aan bij Twitter, het sociale mediaplatform dat hij eind vorig jaar overnam voor 44 miljard dollar.

Opnieuw ontslagen

Afgelopen weekend ontsloeg Twitter opnieuw zo’n tien procent van de mensen die nog in het personeelsbestand stonden, een groep van zo’n 200 werknemers. Vóór de overname door Musk telde Twitter nog 7500 personeelsleden. Daar zijn er minder dan 2000 van over. Zo’n 1200 medewerkers namen zelf ontslag, nadat Musk critici de laan uit had gestuurd, de processen voor gegevensbeveiliging had aangepast en de overblijvers had verzocht van zeven dagen per week van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat door te werken.

Ook zeer toegewijde medewerkers zijn deze week alsnog de laan uitgestuurd. Onder hen is bijvoorbeeld Esther Crawford, hoofd van het betalingssysteem, die na de eerste ontslaggolf in november nog een foto online plaatste van het luchtbed in haar kantoor. Ze sliep erop om zolang mogelijk door te werken. Martijn de Kuijper, de Nederlandse oprichter van Twitters nieuwsbriefplatform Revue, ontdekte dat hij zijn baan kwijt was toen hij op zondagochtend plots geen toegang meer had tot zijn e-mailaccount, schreef hij op Twitter.

De nieuwe ontslagen duiden op financiële moeilijkheden, denkt tech-onderzoeker Darrell West van denktank Brookings. “Er zijn nog altijd grote problemen aan de omzetkant.” Adverteerders liepen massaal weg vanwege het tumult en Musks besluit om verbannen extremisten weer toe te laten. Musk - naar eigen zeggen voorstander van absolute, onbegrensde vrijheid van meningsuiting - sneed tegelijk drastisch in teams die haattweets en anderszins schadelijke berichten verwijderen.

Toename haatberichten

Onderzoekers waarschuwden eind vorig jaar voor een ‘ongekende’ toename in het aantal haatberichten op Twitter over bijvoorbeeld zwarte Amerikanen en Joden. Musk zelf haalde zich veel woede op de hals door een complottheorie te verspreiden over een aanval op de echtgenoot van politiek leider Nancy Pelosi. Deze week stookte hij opnieuw verontwaardiging op, nu met steun voor een cartoonist die van veel Amerikaanse krantenpagina’s is geschrapt omdat hij zwarte mensen had omschreven als ‘haatgroep’.

Met meer extra’s voor betalende premiumgebruikers, om te beginnen in de VS, probeert Musk de omzet aan te vullen. Dat is vooralsnog geen groot succes. Half januari hadden volgens interne documenten, waar nieuwssite The Information de hand op legde, nog maar 180.000 Amerikanen 8 dollar per maand over voor Twitter Blue, dat is 0,2 procent van het totaal aan actieve gebruikers. In de rest van de wereld zouden nog 290.000 mensen zich hebben aangemeld.

“Het is niet duidelijk of ze de in staat zijn om de teams draaiende te houden die de site beveiligen en zorgen dat Twitter voldoet aan privacyeisen van overheden,” ziet West. Twitter functioneert niet zoals voor alle ontslagrondes. Plots ingevoerde nieuwe systemen - verificatie met blauwe vinkjes tegen betaling bijvoorbeeld - leidden al tot chaos. Gebruikers klagen dat ze de controle over hun tijdlijn kwijt zijn en tweets zien van mensen die ze niet volgen - onder wie opvallend vaak de berichten van Musk zelf. Technieuwssite Platformer achterhaalde dat hij zijn team opdracht gaf zijn eigen tweets meer te promoten. Musk zou woest geweest zijn toen berichten van president Biden meer aandacht kregen dan zijn tweets over de Superbowl.

Storingen

Deze week was Twitter opnieuw enkele uren onbruikbaar voor gebruikers wereldwijd. Vorige maand gebeurde dat ook al vier keer, veel meer dan in 2022. Toen had Twitter in het hele jaar met negen storingen te maken, berekende de New York Times. Toch zijn doemscenario’s waarin Twitter compleet ten onder zou gaan aan de grillen van de nieuwe eigenaar vooralsnog geen realiteit geworden. Twitter hapert, maar werkt meestal. Gebruikers klagen - maar vaak nog steeds op Twitter. De grote uittocht lijkt niet doorgezet.

Het tij lijkt bovendien wat te keren. De directeur van een groot Amerikaans reclamebedrijf, WPP, liet vorige week aan Bloomberg weten dat hij Twitter alweer een stuk stabieler vindt, stabiel genoeg voor de adverteerders die hij vertegenwoordigt. “Ik denk dat klanten willen gaan kijken hoe ze terug kunnen komen op Twitter,” zei deze Mark Read. Musk kan vooral tweets van één man goed gebruiken, denkt Darrell West: Donald Trump.

Het profiel van de oud-president van de VS werd geblokkeerd omdat Twitter oordeelde dat zijn tweets geweld aanmoedigden rond de bestorming van het Amerikaanse Capitool in januari 2021. Elon Musk stond hem toe terug te keren, maar Trump heeft zijn account nog niet gebruikt, vermoedelijk omdat het de ondergang van zijn eigen platform TruthSocial zou betekenen. De vraag is of Trump mogelijk toch zijn succesvolle Twitteraccount met 87 miljoen volgers wil gebruiken als hij op campagne gaat voor een nieuwe gooi naar het Amerikaans presidentschap. Darrell West: “Musk heeft Trump nodig om activiteit en betrokkenheid te genereren.”