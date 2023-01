Grote explosie bij drone-aanval op wapenfabriek in Iran

Still van een filmpje. Op beelden van ooggetuigen is een explosie te zien in een militaire fabriek in Isfahan, Iran. Beeld via REUTERS

Het is vooral de drone-aanval die het nodige losmaakt. Het Iraanse ministerie van Defensie heeft geen informatie gegeven over wie achter de aanval op de wapenfabriek kan zitten. De aanval viel samen met een opmerkelijke raffinaderijbrand, wat kan wijzen op gecoördineerde sabotage. Het Iraanse ministerie van Defensie noemde de fabriek in Isfahan alleen een ‘werkplaats’, zonder uit te weiden over wat daar werd gefabriceerd. Wel stond er luchtafweer rond het terrein. Op sociale media wordt gespeculeerd over een geheime locatie voor onder meer nucleair onderzoek. Het Franse persbureau AFP toont niet-geverifieerde beelden van een grote explosie.

Details over de aanval in Isfahan, die rond 23.30 uur plaatsvond, zijn schaars. In een verklaring van het ministerie van Defensie wordt wel gemeld dat er drie vijandelijke drones werden gelanceerd in de richting van ‘de werkplaats’ en dat er twee met succes door de luchtafweer werden neergeschoten. Een derde slaagde er blijkbaar wel in om het gebouw te raken, maar veroorzaakte ‘kleine schade’ aan het dak en verwondde niemand, aldus het Iraanse ministerie. Andere – niet geverifieerde bronnen – spreken echter van een enorme klap met een zware bom.

🚨 #Iran: What appears may have been a bunker-buster strike against an underground weapons factory in Iran was followed by a significant earthquake in the area. pic.twitter.com/wbeRnl8VxM — Igor Sushko (@igorsushko) 29 januari 2023

De Engelstalige tak van de Iraanse staatstelevisie, Press TV, zond video’s uit die gemaakt zijn met mobiele telefoons van passanten, die blijkbaar het moment lieten zien waarop de drone toesloeg langs de drukke Imam Khomeini Expressway. Het zou gaan om quadcopter-drones (met vier propellers en een beperkte actieradius) die van dichtbij zijn opgestegen.

Complot over ‘gevoelige’ locaties

De aanval komt nadat het Iraanse ministerie van Inlichtingen in juli vorig jaar beweerde een complot te hebben ontdekt over ‘gevoelige’ locaties rond met name Isfahan. Verdachten werden op de staatstelevisie opgevoerd en deden bekentenissen. Zij zouden behoren tot Komala, een Koerdische oppositiepartij die verbannen is uit Iran en nu vanuit Irak opereert. Volgens de Iraanse aanklager waren de leden van de groep van plan geweest een militaire lucht- en ruimtevaartfaciliteit in Isfahan aan te vallen nadat ze daarvoor getraind zouden zijn door de Israëlische inlichtingendienst Mossad. Volgens een Telegrambericht van Sepah Cyberi, dat is gelieerd aan de Iraanse Revolutionaire garde, zouden Israëlische agenten erachter zitten. Gedreigd wordt met represailles tegen Israëlische olietankers.

Los daarvan meldt de Iraanse staatstelevisie dat er brand is uitgebroken in een olieraffinaderij in een industriegebied nabij de noordwestelijke stad Tabriz. De oorzaak was nog niet bekend. Op de sociale media wordt gespeculeerd over een door Israël gecoördineerde actie. Tabriz ligt zo’n 520 kilometer (325 mijl) ten noordwesten van Teheran.

Oil depots across Iran 🇮🇷 are becoming smoke and ashes after Israeli lead a MAJOR attack on the terrorist government of Tehran. pic.twitter.com/ZwPL6oNsPa — Jason Jay Smart (@officejjsmart) 29 januari 2023

Wie er achter de aanval zit is niet bekend, maar Iran leeft op gespannen voet met een aantal landen. De laatste tijd ook met Oekraïne, omdat Iran drones levert aan Rusland waarmee grote schade is aangericht aan Oekraïense infrastructuur. Maar Israël wordt door Teheran vaak als eerste verdacht als er explosies zijn. Israël en Iran zijn al jaren in een soort schaduwoorlog verwikkeld.