Grote cruiseschepen vanaf augustus geweerd in Venetië

Beeld AP

De drijvende hotels brengen de historische binnenstad in gevaar. Premier Mario Draghi sprak van ‘een belangrijke stap voor het behoud van de Venetiaanse lagune’. De stad en de omgeving vormen al decennia het decor van af en aan varende cruiseschepen die miljoenen bezoekers brengen.

Kwaliteitstoerisme is nu het toverwoord in de toekomstplannen die de gemeente Venetië eerder presenteerde. De stad wil af van de dagjesmensen. Zo’n 80 procent van de toeristen arriveert ’s ochtends met trein of bus en vertrekt ’s avonds weer. Ze geven weinig uit, de meesten kopen hooguit een kopje koffie of een flesje water. Wél laten ze hun vuilnis achter en maken gebruik van het toilet.

Ook de honderdduizenden cruisepassagiers geven hun geld niet uit in de stad, maar vooral op de enorme schepen van internationale cruisemaatschappijen. Dit toerisme kost Venetië alleen maar geld.