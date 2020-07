Grote brand in historische kathedraal Nantes, justitie gaat uit van brandstichting

Beeld REUTERS

Op foto’s en video’s op social media is goed te zien hoe vlammen zaterdagochtend vroeg uit een groot raam sloegen hoog boven de hoofdingang van het historische gebouw. Rond kwart voor 8 werd de brandweer gealarmeerd. Volgens lokale media zijn nu zeker zestig brandweermannen aanwezig bij de kerk.

Rond 8 uur verdwenen de vlammen en was er met name veel dikke rook te zien. Rond 10 uur gaf de brandweer aan dat de brand onder controle was. Franse media melden dat de brand begon in het schip van de kathedraal. Het grote orgel zou totaal verwoest zijn en voor het deel waar het instrument zich bevindt, bestaat instortingsgevaar. Ook glas-in-loodramen zijn gesneuveld en de gevel van het gebouw is zwaar beschadigd.

null Fransa'nın Nantes Katolik Katedralinde yangın çıktı pic.twitter.com/1OP4plTlpm

Pierre Sennès, de aanklager van de Republiek Nantes, heeft tegenover Franse media aangeven dat een eerste brand ontstond in de buurt van het grote orgel, maar dat er ook twee andere brandjes waren aan beide zijden van het schip. Volgens Sennès lijkt er daarom sprake te zijn van brandstichting. Er is daarover contact geweest met de politie voor verder gerechtelijk onderzoek.

‘Erg treurig’

Cecile Renaud vertelt tegen persbureau Reuters dat zij de brandweer vanochtend alarmeerde. Ze werkt in een bakkerswinkel tegenover de kathedraal. ‘Het was een grote schok toen ik de vlammen zag. En heel erg treurig.’ Het gebied om het gebouw is afgesloten en inwoners en toeristen zijn opgeroepen uit de buurt te blijven.

De Franse premier Jean Castex heeft getwitterd dat hij zaterdagmiddag polshoogte komt nemen in Nantes, samen met de ministers van Binnenlandse Zaken en van Cultuur, Gérald Darmanin en Roselyne Bachelot. Ook president Emmanuel Macron liet via Twitter van zich horen: ‘Na de Notre-Dame, staat nu de kathedraal van Sint-Pieter en Sint-Paulus in het hart van Nantes in brand. Steun aan onze brandweerlieden die alle risico’s nemen om dit gotische juweel van de stad van de hertogen te redden.’

Niet de eerste keer

Nantes ligt in het westen van Frankrijk. De kathedraal van Sint-Pieter en Sint-Paulus is officieel een historisch monument. De bouw van de kerk begon in de 15de eeuw en werd in de 19de eeuw afgerond. In 1972 woedde er ook een brand in het gebedshuis, toen waren werkzaamheden aan het dak de oorzaak. Het vuur verwoestte het volledige dak en het gebouw was daarna jaren gesloten wegens restauratiewerkzaamheden.

Een brand als deze doet in Frankrijk onmiddelijk terugdenken aan de brand in de Notre-Dame in Parijs, in april vorig jaar. Daar sloegen hoge vlammen uit het dak van het historische gebouw en veroorzaakten een enorme ravage.

In 2015 was er ook sprake van een brandende kerk in Nantes, toen betrof het de basiliek van Sint-Donatien en Sint-Rogatien. Het vuur verwoestte het achterste gedeelte van het gebouw uit de 19de eeuw en een deel van het gebouw stortte in.

Volgens Laurent Ferlay van de brandweer van Nantes is de schade van de huidige brand niet te vergelijken met die van de drie bovengenoemde branden. Na de brand in 1972 werd het dak van de kathedraal in Nantes hersteld met een stevige betonconstructie. Het dak is nu niet aangetast door het vuur.

null Nantes #Cathedrale #Incendie pic.twitter.com/dITk4aQiA6

Beeld REUTERS