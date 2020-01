Grootscheepse evacuatie uit badplaatsen Australië om bosbranden

Een brandweerman gaat het vuur te lijf in Nowra, New South Wales. Beeld AFP

Het leger heeft twee schepen en vijf helikopters ingezet om te helpen bij evacuaties en mensen van drinkwater en brandstof te voorzien. Veel tankstations in het getroffen gebied zijn niet meer in bedrijf, wat het moeilijker maakt voor inwoners en toeristen om er weg te komen.

Toch is dat noodzakelijk, benadrukte transportminister Andrew Constance van de deelstaat. “Iedereen moet weg. We krijgen zaterdag een ergere dag dan we tot nog toe hebben meegemaakt”, zei hij. Komend weekend stijgt de temperatuur naar verwachting tot boven de 40 graden. Gecombineerd met harde wind levert dat een groot gevaar op voor verdere uitbreiding van de bosbranden.

De landelijke brandweer (RFS) van New South Wales heeft een zone die zich uitstrekt over 250 kilometer aangegeven ten zuiden van de populaire trekpleister Batemans Bay tot aan de grens met de staat Victoria. Daar moeten toeristen wegblijven of als ze zich in dat gebied bevinden, zo snel mogelijk vertrekken.

Tourist Leave Zone – South Coast Bush Fires



Dangerous conditions for holiday makers on the South Coast of NSW this weekend



With the widespread power and communications outages across the South Coast please share this information to as many affected people as possible. #nswrfs pic.twitter.com/JvbwrpC1fe — NSW RFS (@NSWRFS) 1 januari 2020

Lange files

Zaterdag worden temperaturen tot boven de 40 graden verwacht, waardoor het gevaar zeker niet voorbij is, verklaart Rob Rogers van de brandweer.

Op verschillende wegen ten noorden en westen van de evacuatiezone staan vandaag lange files. Verschillende mensen konden niet vertrekken omdat tankstations kampen met een tekort aan brandstof of omdat de pompen er niet werken door stoomuitval.

Files om uit Batemans Bay te vertrekken. Beeld AFP

In verschillende kuststadjes dreigt een voedsel- en watertekort omdat ze door de bosbranden maandag en dinsdag volledig afgesneden zijn. Verschillende wegen zijn afgesloten door het vuur en omgevallen bomen.

Mensen staan buiten in de rij voor een supermarkt. Beeld Mick Meredith /via REUTERS

In de kuststad Mallacoota in Victoria zal vandaag een marineschip aankomen met hulpgoederen voor de 4.000 mensen die sinds maandag vastzitten. Zo’n 1.000 mensen kunnen door het schip geëvacueerd worden. Verwacht wordt dat de hittegolf met sterke windstoten donderdag over Zuid-Australië trekt en zaterdag in het zuidoosten van het land aankomt.

Een brandweerman spuit een brandvertragende stof op de bomen in een bos in New South Wales. Beeld AFP

Enorme branden

In de Australische deelstaten Victoria en New South Wales woeden al wekenlang enorme branden. Zeker veertien mensen zijn daarbij al om het leven gekomen. Dinsdag vond de politie de lichamen van een man en zijn zoon in een huis in Cobargo, in New South Wales. Gisteren werd het lichaam van een man ontdekt in een uitgebrande auto op een kustweg nabij Yatte Yattah, iets meer dan 200 kilometer van Sydney.

Volgens onderzoekers van de Universiteit van Sydney zijn tot nu toe liefst 480 miljoen zoogdieren, vogels en reptielen direct of indirect omgekomen door de aanhoudende branden. Meer dan 3,4 miljoen hectaren bossen zijn al in de vlammen opgegaan en duizend huizen zijn verwoest. De bestrijding van het vuur verloopt zeer moeizaam door de ongunstige weersomstandigheden.

At 3am on 1 January 2020, there are 112 fires burning across NSW. Several large & dangerous fires continue burning on the South Coast where 2 fires remain at emergency warning. A further 6 fires are at Watch and Act. Over 2500 firefighters continue working on these fires. #nswrfs pic.twitter.com/5wgY6UnjOD — NSW RFS (@NSWRFS) 31 december 2022

Een boer op zijn verbrande veld in Coolagolite, New South Wales. De man maakt zelf de dieren af die te zwaar gewond zijn geraakt door het vuur. Beeld EPA

Een possum en haar baby konden door de brandweer van New South Wales gered worden. Beeld AP

Hevige branden in de kustplaats Sussex Inlet, ten zuiden van Sydney. Beeld Getty Images

Smog van de branden hangt over de haven in Batemans Bay. Beeld AFP

Verschroeide kerstversiering bij een huis in Cobargo, New South Wales. Beeld EPA

