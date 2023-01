Groot vrachtschip loopt vast in Suezkanaal

De bulkcarrier Glory. Beeld AFP

Het gaat om de bulkcarrier Glory, die volgens mediaberichten op weg is met Oekraïens graan naar China. Het schip is aan de grond gelopen terwijl het zich bij een konvooi in zuidelijke richting voegde nabij de Egyptische stad El-Qantarah. De Glory vaart onder de vlag van de Marshalleilanden.

In maart 2021 zorgde de vastgelopen Ever Given nog voor een dagenlange blokkade van het Suezkanaal. De stremming door dat containerschip schopte de mondiale scheepvaart een tijdlang in de war. Het gespecialiseerde Nederlandse bedrijf Smit Salvage, onderdeel van baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis, werd ingeschakeld om het schip weer los te krijgen.