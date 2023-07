Groot Duits defensiebedrijf gaat tanks bouwen in Oekraïne: ‘Nodig voor toekomstige afschrikking’

Een Duits defensiebedrijf opent een fabriek voor tanks en pantservoertuigen in Oekraïne. Onderhoud en productie dicht bij het front is praktisch, maar er zijn ook risico’s: wat als de Russen de fabriek bombarderen? ‘Neemt u maar van mij aan dat de Oekraïners weten hoe ze de faciliteiten moeten beschermen.’

Het Duitse defensieconcern Rheinmetall waagt de sprong. Het bedrijf gaat als eerste westerse bedrijf tanks en pantservoertuigen produceren en onderhouden in Oekraïne zelf. Binnen drie maanden moet de fabriek in het westen van Oekraïne draaien.

Rheinmetall wil zich in eerste instantie vooral richten op het repareren en onderhouden van tanks en pantservoertuigen die al zijn geleverd. Maar het bedrijf is van plan om in de fabriek ook nieuwe pantservoertuigen te gaan bouwen, plus hypermoderne tanks van het type Panther, de opvolger van de Duitse Leopard. “Wij zijn er trots op dat Duitsland alles doet om het Oekraïense volk te helpen,” aldus het defensieconcern.

Waar de fabriek precies wordt gevestigd, houdt Rheinmetall, dat zijn hoofdvestiging in Düsseldorf heeft, uit veiligheidsoverwegingen voor zich. Maar het bedrijf heeft een joint-venture opgezet met het Oekraïense staatsdefensiebedrijf Ukroboronprom. En in die gezamenlijke onderneming heeft Rheinmetall een meerderheidsbelang van 51 procent.

Breed scala aan wapens

Volgens Rheinmetall-topman Armin Papperger zal zijn bedrijf weinig of geen Duitse expats naar de fabriek in het door oorlog verscheurde land sturen. Hij wil vooral Oekraïens personeel opleiden om het werk te gaan doen. “De Oekraïners moeten zichzelf helpen,” zei Papperger afgelopen maandag op tv-zender CNN. “Als ze de komende tien of twintig jaar telkens op hulp van de Europeanen of Amerikanen moeten wachten, gaat dat niet werken.”

De Oekraïense regering hoopt dat andere buitenlandse wapenfabrikanten zullen volgen. Het Turkse bedrijf Baykar, maker van de Bayraktardrones, is volgens Ankara en Kyiv al begonnen met de bouw van een dronefabriek, die in 2025 moet gaan produceren. Ook de Turken houden de locatie van hun fabriek uit de openbaarheid.

Daarnaast zeggen de Oekraïners in vergevorderd overleg te zijn met bedrijven in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië en Oost-Europa over soortgelijke plannen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky bevestigde onlangs in een videoboodschap dat hij met het Britse defensie- en luchtvaartconcern BAE Systems had gesproken over lokale productie. “We werken aan het opzetten van een basis voor productie en onderhoud in Oekraïne,” zei de president. “We praten over een breed scala aan wapens, van tanks tot artillerie.”

Nieuwe Duitse tank

Sinds de Russische invasie van begin vorig jaar is Oekraïne steeds afhankelijker geworden van westerse wapens. Defensiebedrijven in Europa en de VS draaien op volle toeren, niet alleen om aan de Oekraïense vraag te voldoen, maar ook om Navo-landen te helpen hun verwaarloosde strijdkrachten weer op te bouwen. De omzet en winst van veel westerse defensiebedrijven groeien hierdoor explosief, net als hun beurswaarde. De aandelenkoers van Rheinmetall is sinds het begin van de oorlog met 150 procent gestegen.

Voor de westerse defensiebedrijven is het voordeel van fabrieken in Oekraïne dat ze dichter bij het vuur komen te zitten. Zeker voor onderhoud en reparatie van zwaar materieel als tanks en pantservoertuigen is dat praktisch. Bovendien is het Oekraïense slagveld een proeftuin voor nieuwe wapens en militaire innovaties. En er is geen betere reclame voor wapens dan dat ze succesvol beproefd zijn in een oorlog.

Dit speelt bijvoorbeeld bij de door Rheinmetall beloofde Panthertanks. Daarvan zijn tot nu toe slechts proefexemplaren gebouwd, die nog kampen met allerhande kinderziekten. Als de Duitsers erin slagen om de Panthers in Oekraïne in serie te gaan produceren, en als ze vervolgens met succes worden ingezet tegen de Russen, kan dat een krachtig verkoopargument zijn elders in de wereld.

Russische luchtaanvallen

Ook voor Oekraïne heeft de komst van westerse wapenfabrieken aanzienlijke voordelen. Zo krijgt Kyiv meer greep op de aanvoer. Het levert bovendien banen en technologische kennis op, en het land wordt verder geïntegreerd in de westerse veiligheidsstructuur. “Voor toekomstige afschrikking is een sterke defensie-industrie in Oekraïne nodig,” zei Sergej Bojev, de Oekraïense staatssecretaris voor Strategische Industrieën, vorige maand tegen persbureau Reuters.

Tegelijk zijn er ook fikse risico’s, waarschuwen deskundigen. Want het Westen wordt hiermee weer wat meer de oorlog in gezogen. Het kan ook lastig worden om onderdelen Oekraïne in te krijgen en er kan door corruptie of spionage gevoelige technologie weglekken.

Bovendien is er het gevaar dat de Russen luchtaanvallen zullen uitvoeren op de westerse productiefaciliteiten. De Russische oud-president Dimitri Medvedev, vicevoorzitter van de Russische Veiligheidsraad en bondgenoot van president Vladimir Poetin, waarschuwde al dat zijn land de fabriek van Rheinmetall zal bombarderen als de Duitsers hun plan doorzetten.

Maar Rheinmetall-topman Papperger, die zich gesteund weet door de Duitse regering, haalt daar zijn schouders over op. Hij stelt dat de Oekraïners de fabriek afdoende kunnen beveiligen.

“Er zijn nu ook al wapenfabrieken in Oekraïne,” zei Papperger vorig maand in een interview met Duitse kranten. “Dergelijke faciliteiten kunnen worden beschermd. Neemt u maar van mij aan dat de Oekraïners weten hoe ze dat moeten doen.”