Groot-Brittannië zet leger op stand-by vanwege brandstofcrisis

Auto's staan in de rij om te tanken in Londen. Beeld REUTERS

“Een beperkt aantal chauffeurs van militaire tankwagens moet in staat van paraatheid worden gebracht en indien nodig worden ingezet om de brandstofvoorzieningsketen verder te stabiliseren”, maakte het ministerie van Economische Zaken maandagavond in een verklaring bekend.

De militairen krijgen een gespecialiseerde training voordat ze worden ingezet, mocht de crisis de komende dagen niet afnemen. “Hoewel de brandstofindustrie verwacht dat de vraag de komende dagen weer op het normale niveau zal komen, is het terecht dat we deze, gevoelig liggende voorzorgsmaatregel nemen”, aldus de Britse minister van Economische Zaken Kwasi Kwarteng. “Indien nodig zal de inzet van militair personeel de toeleveringsketen voorzien van extra capaciteit als tijdelijke maatregel om de druk te verlichten die wordt veroorzaakt door pieken in de lokale vraag naar brandstof”, voegde hij eraan toe.

Om het chauffeurstekort enigszins tegen te gaan kondigde de Britse premier Boris Johnson afgelopen weekend aan duizenden tijdelijke werkvisa te verstrekken aan buitenlandse vrachtwagenbestuurders. Hij maakte daarmee een drastische ommezwaai in het strenge immigratiebeleid na de brexit. Tijdens de brexit-campagne lag de focus juist op het verminderen van het aantal arbeidsmigranten.

Oliebedrijven, waaronder Shell, BP en Esso, zeiden dat er ‘voldoende brandstof was bij de Britse raffinaderijen’. Ze verwachten dat de vraag binnen enkele dagen weer op het normale niveau uitkomt waardoor de druk op de tankstations zal afnemen.