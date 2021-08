Griekenland scherpt coronaregels verder aan: ‘verplicht’ inenten

Nieuwe maatregelen in Griekenland maken het leven van ongevaccineerden vanaf half september een stuk lastiger. Beeld Getty Images

Om meer Grieken aan te sporen zich te laten inenten, wordt het leven voor ongevaccineerden vanaf half september een stuk lastiger. Ongeprikte werknemers in branches met veel contacten, zoals het toerisme en de horeca, moeten zich elke week twee keer op eigen kosten laten testen; in andere branches is dat één keer per week. Het testbewijs moeten ze uploaden in een database van de overheid. Werkgevers mogen weigeraars op non-actief zetten.

De maatregel, die op 13 september ingaat, geldt ook in de private sector. Ook ongevaccineerde scholieren en studenten moeten zich twee keer per week op eigen kosten laten testen. Wie dat niet doet, mag niet naar school of naar de universiteit komen. Griekenland is het eerste westerse land dat deze verregaande stappen zet om de stagnerende vaccinatiegraad op te krikken.

‘Lockdown ongevaccineerden’

Na een vliegende start raakt Griekenland in Europa achterop bij de vaccinaties. Zo’n 56 procent van de bevolking heeft minstens één ­dosis gehad; 53 procent is volledig gevaccineerd. Onder de weigeraars zijn relatief veel ouderen en tieners en twintigers. Het aantal coronabesmettingen groeit sterk. Dinsdag noteerde Griekenland een recordaantal van meer dan 4600 nieuwe gevallen. Negen op de tien ­coronapatiënten op de intensive care in het land zijn ongevaccineerd.

Ook in het openbaar vervoer, musea, theaters en sportscholen worden de regels strenger. Voor toegang is straks een prikbewijs of negatieve test vereist. In de horeca zijn binnenruimtes taboe voor wie geen prik heeft gehaald. Griekse media spreken van een lockdown voor ongevaccineerden.