Griekenland ontruimt dorpen, zeker acht doden in Turkije door bosbranden

In het zuiden van Italië moesten brandweerlieden de afgelopen 24 uur honderden keren uitrukken. Beeld Hollandse Hoogte / EPA

In het noorden van het Griekse schiereiland Peloponnesos zijn vier dorpen ontruimd omdat ze worden bedreigd door een bosbrand. Bijna 300 brandweerlieden proberen in de regio bij Patras, de derde stad van Griekenland, het vuur onder controle te krijgen. Ze krijgen hulp bij het blussen van blusvliegtuigen en helikopters. Griekse media berichten zondag dat zeker zestien mensen met ademhalingsproblemen behandeld moesten worden in ziekenhuizen op Peloponnesos. Ongeveer twintig huizen zijn verwoest.

De snelweg tussen het schiereiland en het vasteland van Griekenland is afgesloten, ziekenhuizen staan klaar om meer gewonden op te vangen. De kustwacht bracht vijftien mensen uit het kustgebied in veiligheid en ruim honderd kinderen werden geëvacueerd uit een kamp aan zee, melden plaatselijke media. De marine patrouilleert voor de kust om zo nodig mensen die door het vuur in het nauw komen uit het gebied te halen.

De brand woedt al sinds woensdag. Eerder deze week greep het vuur ook al om zich heen ten noorden van Athene. Daar gingen huizen in vlammen op, maar vielen geen gewonden.

Griekenland wordt iedere zomer getroffen door natuurbranden. De Civiele Bescherming zegt dat in 24 uur tijd 58 branden zijn uitgebroken. De brandweer kreeg het vuur in de meeste gevallen snel onder controle.

In grote delen van het eiland Rodos, voor de Turkse kust, is de stroom uitgevallen. Meerdere plekken op het populaire vakantie-eiland met zijn ruim 100.000 inwoners zijn ontruimd, melden Griekse media. Zowel bewoners als toeristen moesten een veilig heenkomen zoeken.

46 graden

De Griekse autoriteiten hebben al aangekondigd om, gezien de verwachte hittegolf, het aantal patrouilles door brandweer en andere hulpdiensten verder op te schroeven. Het land kampt met een volgens meteorologen ‘historische’ hittegolf. Er wordt rekening mee gehouden dat de temperatuur dit weekend en komende week lokaal oploopt tot 46 graden. Het einde van de extreme hitte is nog niet in zicht. De hoge temperaturen kunnen volgens sommige schattingen twee weken aanhouden.

De Grieken vrezen voor watertekorten en uitvallen van het elektriciteitsnetwerk. “Dit is een gevaarlijk weerfenomeen,” aldus Theodoris Kolydas, directeur van de Griekse Nationale Meteorologische Dienst. “De omstandigheden zullen hardnekkig zijn en slechts geleidelijk afnemen. Zeer hete luchtmassa’s van de kusten van Afrika gaan richting onze regio.” De Griekse burgerbescherming en hulpdiensten zouden in de hoogste staat van paraatheid zijn gebracht.

Griekse eilanden als Kreta, Rodos en Kos zijn ondertussen ook opgeschrikt door aardschokken. De krachtigste aardbeving had zondagochtend een kracht van 5.3. Het epicentrum bevond zich in de buurt van Nisyros, een vulkanisch eiland met ongeveer 1000 inwoners. De Griekse zender ERT berichtte dat er geen melding is gemaakt van schade of slachtoffers.

Italië

Ook op het Italiaanse eiland Sicilië is de brandweer al druk met bluswerk, als gevolg van de extreme hitte. De autoriteiten verwachten vandaag het hoogste brandrisiconiveau voor Oost- en Noord-Sicilië, bij temperaturen rond de 40 graden Celsius. De hitte, droogte en harde wind zorgen ervoor dat de branden zich uitbreiden. De regionale regering sluit niet uit dat sommige branden zijn aangestoken.

De hulpdiensten moesten alleen de afgelopen 24 uur al zeker 250 keer uitrukken, waarvan ruim 50 keer in de oostelijke kuststad Catania. Daar ging een badplaats in vlammen op. De bij toeristen populaire luchthaven bij Catania werd tijdelijk stilgelegd. Een onbekend aantal mensen moest hun woning verlaten onder dreiging van het vuur. Ongeveer 150 mensen die bij Catania ingesloten raakten door de vlammen werden met een politieboot in veiligheid gebracht. Ook rond Palermo braken branden uit, waardoor het as regende boven de Siciliaanse hoofdstad.

Volgens de regionale regering zijn sommige branden aangestoken. Naar verwachting duurt de hittegolf nog de hele week. Er woeden ook bosbranden in de zuidelijke regio’s Puglia, Calabria en Campania en in de regio Lazio, met daarin de hoofdstad Rome. Eerder was het eiland Sardinië al hard getroffen.

Turkije

Ook in Turkije kampt met tientallen natuurbranden waaraan inmiddels zeker acht personen overleden. Onder de slachtoffers zijn twee brandweermannen en een Duitse vrouw. De zware bosbranden die de zuidkust van het land al sinds woensdag teisteren hebben zondag tot honderden nieuwe evacuaties geleid.

Minister van bosbouw Bekir Pakdemirli zei dat inmiddels 107 van de in totaal 112 branden geblust zijn. De sterke wind bemoeilijkt volgens hem echter het blussen van de laatste vijf, die woeden bij de populaire badplaatsen Bodrum en Marmaris en bij het stadje Manavgat, in de naburige provincie Antalya.

Burgemeester Ahmet Aras van Bodrum zei dat in zijn stad 1100 mensen met boten zijn geëvacueerd, toen het vuur de wijken waar zij woonden bedreigde. Volgens hem waren de wegen door het vuur afgesneden. In de nacht van zaterdag op zondag werden ook al dorpen en kuuroorden rondom Bodrum geëvacueerd.

De bosbranden zijn de zwaarste in jaren. Volgens officiële gegevens is dit jaar al bijna 95.000 hectare bos in de as gelegd. Gemiddeld brandde sinds 2008 jaarlijks 13.516 hectare af.

Duizenden brandweerlieden werken om het vuur te bestrijden. Ook worden drones en 45 blushelikopters ingezet. Er is echter veel kritiek op de Turkse regering, omdat het land geen blusvliegtuigen heeft die meer water over een groter gebied kunnen verspreiden. Rusland, Iran en Oekraïne helpen inmiddels met 16 blusvliegtuigen.

In de provincie Antalya moesten deze al week meerdere Nederlandse vakantiegangers worden geëvacueerd. Volgens het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken ging het om acht Nederlanders. Zij hebben hun vakantie elders in het land voortgezet, aldus een woordvoerder. Er zouden vooralsnog geen aanwijzingen zijn dat er nog meer Nederlanders zijn getroffen door de natuurbranden.

Klap

De branden zijn een nieuwe klap voor de toerismesector in het land, die toch al te lijden had onder de economische gevolgen van de coronapandemie. Minister Pakdemirli zegt dat zo’n 4000 manschappen zijn ingezet om het vuur te bestrijden. Er waren onder meer hevige branden in zuidelijke gebieden bij de Middellandse Zee. Er moesten hotels worden ontruimd en toeristen zijn soms met boten in veiligheid gebracht. Het dodental door de branden is inmiddels opgelopen van vier naar zes. Brandweerlieden vonden de laatste twee lichamen zaterdag tijdens bluswerkzaamheden in de zuidelijke provincie Antalya.

President Recep Tayyip Erdogan belde zaterdag met zijn Russische ambtsgenoot Vladimir Poetin en bedankte hem voor de hulp bij de strijd tegen het vuur. Rusland heeft inmiddels vijf blusvliegtuigen en meerdere helikopters gestuurd. Turkije heeft zelf duizenden manschappen ingezet om de branden te blussen.