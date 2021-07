Griekenland neemt maatregelen vanwege extreme hitte

Toeristen in de hitte bij de Akropolis van Athene. Beeld Hollandse Hoogte / AFP

Er wordt rekening mee gehouden dat de temperatuur dit weekend en komende week lokaal oploopt tot 46 graden. Sommige meteorologen spreken al over een ‘historische’ hittegolf.

Op meerdere plaatsen in het land worden gebouwen met airconditioning opengesteld voor burgers. Ook stuurt de overheid tenten en containers met airconditioning naar kampen waar migranten worden opgevangen. Grieken worden opgeroepen om zich te onthouden van activiteiten die kunnen leiden tot branden, niet onnodig te reizen en spaarzaam om te gaan met water en elektriciteit.

Einde niet in zicht

De temperatuur steeg de afgelopen dagen soms al ruim boven de 40 graden. Ook nachten bieden weinig verkoeling. In stedelijke gebieden daalt de temperatuur soms niet onder de 30 graden. De aanhoudende hitte was voor de autoriteiten reden om vrijdag spoedoverleg te houden in het hoofdkwartier van de Civiele Bescherming in Athene, schrijven Griekse media.

Het einde van de hittegolf is nog niet in zicht. De extreme temperaturen kunnen volgens sommige schattingen twee weken aanhouden. Artsen adviseren mensen om uit te zon te blijven en geen alcohol te drinken.