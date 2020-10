Griekenland: ‘Lesbos is geen bazaar waar iedereen vluchtelingen kan komen ophalen’

Vluchtelingen wachten op bussen bij het Kara Tepe kamp op Lesbos, om te vertrekken naar de haven. Beeld EPA

Dat zegt Manos Logothetis, secretaris-generaal op het ministerie van Migratie in Griekenland.

Griekenland besloot het vliegtuig van de actiegroep op het laatste moment geen toestemming te geven om te landen op het eiland, omdat het als een gevaar voor de veiligheid op Lesbos werd gezien. De actievoerders wilden vluchtelingen mee naar Nederland nemen zodat zij hier asiel konden aanvragen. Logothetis: “De migranten staan onder bescherming van de Griekse staat. Wij zijn verantwoordelijk voor hun veiligheid. We kunnen ze daarom niet zomaar overdragen aan een private partij die we niet kennen, als we dat al zouden willen.”

De actievoerders stellen dat ze Griekenland juist willen helpen door asielzoekers over te nemen. Zij zien net als Griekenland de erbarmelijke omstandigheden op Lesbos vooral als een Europees probleem. “Ik sluit niet uit dat hun intenties goed zijn,” zegt Logothetis. “Wij willen graag een herverdeling over andere landen. Nederland is van harte welkom om mensen uit het kamp op te nemen, maar dan wel via de regering, zoals Duitsland, Frankrijk en andere landen dat hebben gedaan. Namens wie komen en spreken die activisten? Wij zijn een democratie, en Nederland ook. Dit initiatief komt niet van de regering in Den Haag, dus kunnen we er niets mee.”

We Gaan Ze Halen was van plan het vliegtuig twee dagen op Lesbos te laten staan, om de autoriteiten de kans te geven mensen te selecteren die mee konden naar Nederland. “Maar als we al zouden willen, denk je dat we dan in twee dagen 189 mensen zouden kunnen selecteren? Dat zou grote onrust in het kamp veroorzaken. Dat is nog een reden waarom deze actie de veiligheid in het geding bracht, en we besloten dat het vliegtuig moest uitwijken naar Athene.”

Actievoerders bij Rotterdam The Hague Airport waarvandaan actiegroep We Gaan Ze Halen maandag vertrok. Beeld ANP

Ingrijpen

De actiegroep, die maandagochtend vanaf Rotterdam vertrok, had weken geleden aangekondigd met een vliegtuig naar Lesbos te komen. Waarom dan pas op het laatste moment toestemming weigeren? “Omdat dit het moment was dat wij er echt mee te maken kregen,” antwoordt Logothetis. “Jullie staatssecretaris Broekers-Knol had duidelijk gemaakt het initiatief niet te steunen. We dachten dat de Nederlandse autoriteiten zouden ingrijpen, of dat de actievoerders van het plan zouden afzien. Activisten zoeken altijd de randen van de wet op, dat begrijp ik. We dachten ook wel een beetje dat het een grap was. Maar uiteindelijk hebben we ze moeten tegenhouden.” Druk vanuit Nederland is niet uitgeoefend, zegt Logothetis.

De tien actievoerders werden naar eigen zeggen twee uur op het vliegveld van Athene ondervraagd en konden toen gaan. Ze besloten maandagmiddag niet terug te vliegen naar Nederland, maar de veerboot te nemen naar Lesbos. “We gaan mensen ontmoeten in en om het kamp en kijken wat we kunnen bijdragen,” zegt actievoerder Tinkebell vanuit Lesbos. “We willen de druk verhogen en zorgen dat mensen toch kunnen worden opgenomen.”

We Gaan Ze Halen zegt met deze actie vooral op te roepen tot een nieuwe vluchtelingendeal. Volgens de groep is er wel degelijk draagvlak voor evacuatie en relocatie onder de Nederlandse bevolking, maar staat politieke onwil ‘een humane oplossing in de weg’. Tinkebell denkt niet dat vluchtelingen daadwerkelijk mee terug zullen worden genomen naar Nederland. “De kans dat dit zou lukken was nooit heel groot. Maar als er een mogelijkheid is, grijpen we die natuurlijk aan.”