Griekenland en coalitie willen grotere rol EU bij opvang migranten Lesbos

Een aantal leden van de coalitiepartijen in Den Haag stelden een petitie op, die Mitsotakis’ standpunt onderstreept. De petitie is inmiddels bijna vijfhonderd keer ondertekend.

“We zullen maximale Europese participatie bespreken,” zei Mitsotakis na een gesprek met vicevoorzitter Margaritis Schinas van de Europese Commissie. “Europese solidariteit kan niet beperkt zijn tot het managen van een crisis.” Griekenland klaagt al langer dat andere EU-lidstaten te weinig doen om de zuidelijke landen te helpen waar de meeste migranten aankomen.

“We kunnen de fouten uit het verleden niet herhalen,” zei de premier. In Moria waren ruim 12.000 migranten ondergebracht, veel meer dan de 2800 personen waar het kamp voor bedoeld was. Door de branden van de afgelopen dagen moet nu vervangende huisvesting worden gezocht voor vele duizenden mensen. De autoriteiten hebben een veerboot en marineschepen naar het eiland gestuurd als tijdelijk onderdak.

Sinds de branden neemt de onrust toe. Sommige gezinnen hebben al drie nachten doorgebracht in de buitenlucht en honderden migranten voerden vrijdag actie. Zij hadden bordjes gemaakt met opschriften als ‘we willen vrijheid’ en ‘we willen geen nieuw kamp’. Ook sommige eilandbewoners denken er zo over. Zij hebben blokkades opgeworpen en willen voorkomen dat opnieuw grote aantallen migranten worden gehuisvest op Lesbos.

Petitie Haagse coalitie

Leden van de coalitiepartijen CDA, D66 en ChristenUnie willen dat het kabinet minstens duizend mensen uit het afgebrande migrantenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos opvangt. Een petitie die onder de leden rondgaat, is inmiddels bijna vijfhonderd keer ondertekend. Ook een handvol VVD’ers doet mee. De ondertekenaars willen dat hun partijen ‘met échte oplossingen’.

Volgens een van de initiatiefnemers heerste er gisteren ‘grote teleurstelling’ onder de leden, toen de partijen overeenkwamen om slechts 100 dakloze bewoners van het afgebrande kamp naar Nederland te halen. Het gaat om vijftig alleenstaande minderjarige asielkinderen (amv’s) en vijftig kwetsbare vluchtelingen uit gezinnen. De opsteller van de petitie willen dat alle migranten op Lesbos geëvacueerd worden en over de EU-lidstaten worden verdeeld. Hier moet Nederland een ‘aanjagersrol’ in spelen.

Volgens een woordvoerder zijn ook VVD-leden benaderd, maar was het moeilijk om VVD’ers te vinden die met hun naam onder de petitie wilden. VVD-prominenten Frans Weisglas, Ed Nijpels en Neelie Kroes spraken zich al wel uit tegen de deal. Vandaag zei Sigrid Kaag, D66-leider en minister voor Buitenlandse Handel, dat ze niet tevreden is met de deal die er donderdag werd gesloten. ,,Als je over mensenlevens praat, in zulke erbarmelijke omstandigheden, dan is tevredenheid niet het goede woord.”

Leden kunnen nog tot zondag hun steun betuigen, waarna er een brief naar naar de partijtop van de coalitiepartijen gaat, schrijven de initiatiefnemers in een persbericht