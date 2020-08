Grieken laten negatieve testuitslag voor Nederlandse toeristen vallen

Het aantal besmettingen in Griekenland loopt op, maar Nederlandse toeristen hebben geen negatieve testuitslag meer nodig. Beeld AP

Als reden geeft Athene dat Nederland de bestrijding van het coronavirus beter onder controle heeft.

Griekenland voerde de verplichte test op 17 augustus in voor iedereen die in Nederland woont, vanwege de snelle toename van het aantal coronabesmettingen in ons land. De test moest maximaal 72 uur voor aankomst zijn afgenomen. Dergelijke commerciële tests kosten minimaal 89 euro, waardoor een weekje Kreta voor bijvoorbeeld gezinnen aardig in de papieren liep.



Diverse reisorganisaties besloten daarop daarop de kosten op zich te nemen. De regel geldt nog tot en met 31 augustus, maar wordt dus niet verlengd. Wel dienen reizigers zich nog steeds uiterlijk 24 uur voor aankomst online te registreren bij de Griekse overheid, en kunnen ze bij aankomst alsnog worden getest op het coronavirus.

Besmettingen stijgen

Intussen blijft het aantal besmettingen in Griekenland stijgen. Daarom kondigde de regering vanavond een verdere verscherping van de maatregelen aan. Zo zijn Zakynthos en Lesbos toegevoegd aan het lijstje eilanden waar de horeca na middernacht dicht moet, nergens bijeenkomsten van meer dan negen personen zijn toegestaan en het zowel binnen als buiten verplicht is een mondkapje te dragen. Die regels gelden al langer op bijvoorbeeld Mykonos en Paros, eilanden die in het hoogseizoen coronabrandhaarden bleken - vooral vanwege feestende jongeren. Ook in Athene moet alle horeca om middernacht de deuren sluiten.