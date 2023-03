Greta Thunberg mag van rechter Zweedse staat aanklagen

Beeld AP

De jongeren vinden dat Stockholm onvoldoende heeft gedaan om klimaatverandering tegen te gaan. Nu de groep de aanklacht op een paar punten heeft aangepast, mag de zaak doorgaan.

De zaak werd in november aangespannen door Aurora, een organisatie van klimaatactivisten. Zij vinden dat het Zweedse klimaatbeleid in strijd is met de grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Ze willen dat de regering er alles aan doet om de opwarming onder 1,5 graad Celsius te houden.

Het is nog niet bekend wanneer de zaak zal dienen, maar de Zweedse staat heeft sowieso drie maanden om te reageren.