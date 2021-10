Greenpeace start burgerinitiatief voor ‘fossielvrije’ reclame: ‘Kwestie van leven of dood’

Een protest van Greenpeace bij een internationale autoshow in München. Beeld AFP

Greenpeace en andere milieuorganisaties zijn maandag een burgerinitiatief begonnen. Als ze binnen één jaar een miljoen steunbetuigingen verzamelen, komt het onderwerp automatisch op de agenda van het Europees Parlement.

“We vinden het allemaal heel normaal dat voor roken geen reclame meer gemaakt mag worden. Kwestie van leven en dood,” zegt Faiza Oulahsen, campagneleider bij Greenpeace. “Maar de klimaatcrisis, de luchtvervuiling, dat is óók een kwestie van leven of dood. Waarom dulden we eigenlijk nog reclame van de bedrijven die hiervoor verantwoordelijk zijn?”

Tegen oliemaatschappijen

Het burgerinitiatief is gericht tegen bedrijven die fossiele energie produceren, zoals oliemaatschappijen, of producten verkopen die daarop draaien, zoals autofabrikanten en reisorganisaties. Alles met in het achterhoofd dat minder fossiele brandstoffen leidt tot minder CO2-uitstoot en dus tot minder opwarming van de aarde.

Om klimaatverandering een halt toe te roepen, zegt Oulahsen, moet je niet alleen kijken naar technische oplossingen, maar ook naar de invloed van vervuilende bedrijven. “Reclamemaken is invloed kopen. Vertrouwen kopen bij de consument. Sponsoring, zoals die van musea en sport, is ingangen kopen bij beleidsmakers. Wij willen die invloed verkleinen.”

De organisaties achter dit burgerinitiatief staan niet alleen. Zes politieke partijen, waaronder de ChristenUnie, GroenLinks en de PvdA hadden in hun verkiezingsprogramma’s al een verbod op fossiele reclame opgenomen. Amsterdam weert sinds mei van dit jaar die reclames uit de metrostations. Frankrijk heeft een wet aangenomen voor het hele land die volgende zomer ingaat. En dan is er nog de Britse krant The Guardian, die sinds vorig jaar de advertenties gewoon weigert. Twee Zweedse kranten zijn inmiddels gevolgd.

Onderscheid maken

Toch is de directeur van de Ster, Frank Volmer, niet onder de indruk. “Zolang een product legaal verkrijgbaar is, moet de maker ervan ook de mogelijkheid hebben om aan het publiek uit te leggen wat het onderscheid is tussen zijn product en dat van de concurrent,” zegt hij. “We gaan toch ook niet reclame verbieden voor alle producten waar suiker in zit? Die zijn ook niet gezond.”

Natuurlijk ziet hij dat beperkingen nodig kunnen zijn, zegt Volmer. “Reclame voor alcohol mag niet op plekken waar kinderen komen, en niet op tv voor 21.00 uur. Maar dat is logisch: alcohol verkopen aan jongeren onder de 18 is namelijk verboden.” Dus als je van vervuilende auto’s af wilt, wil hij maar zeggen, verbied dan die auto’s, niet alleen de reclame.

Verbod?

Zo’n verbod komt er ook aan. Vanaf 2030 mogen geen nieuwe benzine- en dieselauto’s worden verkocht. Tot die tijd hebben autofabrikanten de tijd om zich aan te passen. “Dat is precies wat ik bedoel met die invloed,” zegt Faiza Oulahsen. “Autofabrikanten bepalen dat ze nog negen jaar nodig hebben en blijven intussen vervuilende wagens produceren. Terwijl wetenschappers zeggen dat actie tegen klimaatverandering nú nodig is.”