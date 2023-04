Graf Spaanse fascistenleider Primo de Rivera wordt verwijderd uit mausoleum

Fascistische mars in november ter gelegenheid van de de sterfdag van zowel fascistenleider José Antonio Primo de Rivera als dictator Francisco Franco. Beeld Eline van Nes

Spanje moet in het reine komen met het verleden. Dat is het doel dat de linkse regering zichzelf heeft gesteld: geen verering van de dictatuur onder Francisco Franco meer, geen straatnamen ter ere van fascistische generaals, geen groeten meer met de uitgestrekte arm in het centrum van Madrid. Na de dood van Franco in 1975 is het Zuid-Europese land een democratie geworden, dus nu moet het gedaan zijn met fascistische symboliek in de publieke ruimte.

Daarom wordt maandag het graf van de oprichter van de fascistische partij de Falange, José Antonio Primo de Rivera, verplaatst naar een bescheiden begraafplaats in een buitenwijk van Madrid. Tot nog toe lag Primo de Rivera in de Valle de los Caídos (de Vallei der Gevallenen), een in de bergen ten noorden van Madrid uitgehouwen indrukwekkende kathedraal waar de slachtoffers van de Spaanse burgeroorlog begraven liggen.

Voor Spaanse fascisten was dit graf decennialang een bedevaartsoord. Jaarlijks marcheerden honderden fascisten op zijn sterfdag vanuit het centrum van de stad tientallen kilometers naar de vallei. Een evenement dat gepaard ging met fascistische liederen en de rechterarm gestrekt in de fascistische groet, en dat eindigde bij de grafsteen die nog altijd prominent onder het altaar lag. In Spanje is het fascisme immers nooit verslagen of uitgeroeid, het is alleen niet meer aanwezig in het centrum van de macht sinds de dood van dictator Franco in 1975.

Graf van Franco al verplaatst

De regering wil aan dat soort praktijken nu dus een einde maken. In 2019 werd ook het graf van dictator Franco al uit de Vallei van de Gevallenen getakeld en per helikopter naar een begraafplaats gebracht, en later werd de naam van de vallei terugveranderd naar het originele Valle de Cuelgamuros, wat in dit verband geen bijzondere betekenis heeft.

Nu ook Primo de Rivera wordt verplaatst, kan het monument eindelijk dat zijn wat het al die tijd had moeten zijn: een plek van herinnering voor de nazaten van de ruim 33.000 slachtoffers van beide zijden van de oorlog, die er anoniem begraven liggen.

Maar voor de rechtse oppositiepartij Partido Popular (PP) is het moment van verplaatsen van de restanten van Primo de Rivera toch wel wat opportunistisch gekozen, zo in een verkiezingsjaar. “Franco werd bij verkiezingen opgegraven, José Antonio nu bij andere,” zei PP-Europarlementariër Esteban González Pons. “Ik vraag me af of ze voor de volgende verkiezingen nog wel iemand hebben om op te graven.”