Graanschepen vertrokken uit Oekraïne, ondanks ‘opschorten’ Russische deelname graandeal

Een luchtfoto van graanschepen die maandag vanuit de haven van Odessa richting Istanboel vertrokken. Beeld AFP

Waarom stapte Rusland uit de graandeal?

Volgens Moskou is Rusland uit de deal gestapt omdat Kiev de gemaakte afspraken over ‘humanitaire vaargeulen’ voor graanschepen zou hebben gebroken voor ‘ongeoorloofde’ aanvallen op Russische marineschepen in de Krimhaven Sebastopol. Tenminste één zeedrone zou volgens de Russen uit een graanschip zijn gelanceerd, maar daarvoor werd geen enkel bewijs geleverd. Oekraïne heeft bevestigd noch ontkend dat het achter de explosies zat. Kiev vindt overigens dat de Russische marine een legitiem militair doelwit is aangezien vanuit diezelfde Zwarte Zee Russische raketten worden afgeschoten op burgerdoelen in Oekraïne.

Wat is er precies gebeurd?

Dat blijft vaag, maar zaterdag viel een zwerm Oekraïense zee- en luchtdrones schepen van de Russische Zwarte Zeevloot aan. Of er Russische marineschepen zijn beschadigd is niet bekend, maar maandag regende het bij wijze van vergelding weer Russische raketten op de civiele infrastructuur van Oekraïne. Volgens Moskou zouden de Oekraïners bij hun aanvallen op zee zijn geholpen door de Britse marine. Flauwekul, aldus Londen. De Britten noemen het een goedkope poging de aandacht af te leiden van Russische tegenslagen in de oorlog met Oekraïne.

Hoe kan het dan dat er te midden van het geruzie toch graanschepen uitvaren?

De graandeal kwam afgelopen zomer tot stand met vier partijen, behalve Rusland en Oekraïne, ook met de Verenigde Naties en bemiddelaar Turkije. De laatste drie partijen zeggen dat ze het (streng gecontroleerde) scheepsverkeer nu gewoon voortzetten en dat Rusland daarover is geïnformeerd. Tien teams van de VN en Turkije hebben met instemming van Oekraïne maandag 40 schepen gecontroleerd voor vertrek.

Maar volgens Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov is de deal nu ‘nauwelijks haalbaar’ omdat Rusland (door de Oekraïense droneaanvallen) de veiligheid van de scheepvaart niet langer kon garanderen. Hij specificeerde niet waarom graanzendingen dan nu plots onveiliger zouden zijn aangezien Oekraïne geen graanschepen aanvalt.

Formeel heeft Rusland zijn deelname aan het zo moeizaam met Oekraïne, de VN en bemiddelaar Turkije overeengekomen graanscheepvaartprogramma niet beëindigd maar ‘opgeschort’. Dat betekent onder meer dat Rusland afziet van de ‘veilige begeleiding’ van vrachtschepen.

Hoe is het Russische besluit medewerking aan de graandeal op te schorten gevallen?

Het heeft de zorgen bij de VN over honger in de wereld vergroot. De graanprijzen stegen maandag meteen met 5 procent. De Verenigde Staten beschuldigden Moskou ervan voedsel als wapen te gebruiken. Veel arme landen als Ethiopië en Jemen zijn van dit Oekraïense graan afhankelijk om hun bevolking te voeden. De Oekraïense president Volodimir Zelenski stelt dat Moskou ‘de wereld chanteert met honger’.

Heeft de graandeal tot nu toe gewerkt?

Best wel. Er is al meer dan negen miljoen ton graan geëxporteerd, aldus de VN. De deal heeft geleid tot een daling van de wereldwijde voedselprijzen en dus het risico op hongersnood verlaagt. Toch is er ook kritiek. Het grootste deel van het graan blijkt vooralsnog niet naar de meest hulpbehoevende landen te gaan. Waar voor de oorlog Egypte, Indonesië en Bangladesh topimporteurs van Oekraïens graan waren, waren dat volgens de VN in de afgelopen maanden China, Italië, Nederland, Spanje en Turkije.

En nu?

De huidige graandeal loopt tot 19 november en zou daarna moeten worden verlengd. Rusland zei zondag dat het hierover ‘binnenkort’ contact zal hebben met Turkije en de Verenigde Naties, aldus het staatspersbureau Tass. Maar, zo is eraan toegevoegd, dit zal pas gebeuren als alle omstandigheden rond de aanval op de Zwarte Zeevloot zijn opgehelderd en er een bijeenkomst van de VN-Veiligheidsraad is gehouden.