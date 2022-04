Gouverneur: zeker 50 burgers gedood in oostelijk Oekraïne door raketaanval op treinstation

Uitgebrande auto's nadat op het treinstation van het Oekraïense Kramatorsk een raket insloeg. Beeld AFP

Het treinstation in Kramatorsk wordt al dagen gebruikt door met name vrouwen, kinderen en ouderen om het oosten van Oekraïne te ontvluchten, nu de Russen hun offensief hebben verlegd naar het ‘bevrijden’ van de Donbas. Ook vrijdagochtend waren volgens de Oekraïense autoriteiten zo’n 4000 mensen in en rondom het treinstation aanwezig toen twee raketten het gebouw troffen, met een bloedbad tot gevolg.

Zeker 50 mensen, van wie 4 kinderen, zijn door de explosies gedood, zei de gouverneur van Donetsk, Pavlo Kirilenko. Nog eens bijna 100 mensen raakten gewond, waarvan veel ernstig. Meerdere gewonden zouden ledematen zijn verloren.

Gouverneur Kirilenko beschuldigt de Russen ervan moedwillig burgers te hebben gedood. “Ze wilden paniek en angst zaaien, ze wilden zoveel mogelijk burgers doden,” aldus de gouverneur. Online plaatste hij een foto van lichamen naast koffers, en een foto waarop hulpdiensten een brand proberen te blussen. De foto’s zijn niet onafhankelijk geverifieerd.

‘Voor de kinderen’

Journalisten van persbureau AFP zagen na de aanval zeker 30 lichamen op de grond liggen, die daarna op een militair voertuig werden geladen. Ook meldt het persbureau dat op een restant van een raket in het Russisch de woorden ‘voor de kinderen’ staat geschreven.

De Oekraïense president Zelenski beschuldigt het Russische leger ervan de raketaanval te hebben uitgevoerd. Hij sprak vrijdag het Finse parlement toe en zei dat Oekraïense militairen niet in de buurt waren van het treinstation. Zelenski haalde op sociale media stevig uit naar Rusland. “Ze vernietigen op cynische wijze de burgerbevolking. Dit is een kwaad dat geen grenzen kent. En als het niet bestraft wordt, zal het nooit stoppen.”

Kramatorsk ligt in de regio Donetsk, waarvan een deel in handen is van pro-Russische separatisten. Hoewel in de regio al lang zwaar gevochten wordt, was de stad, op enkele Russische aanvallen begin deze week na, grotendeels gespaard.

Neergehaalde raket

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken ontkent dat het land een raketaanval op het treinstation heeft uitgevoerd. Moskou houdt vol dat in de hele ‘speciale operatie’, zoals het Kremlin de oorlog in Oekraïne noemt, geen burgerdoelen worden aangevallen. Van gruwelijke slachtpartijen zoals in Marioepol en Boetsja beweert het Kremlin dat die ofwel geënsceneerd zijn, of het werk van Oekraïne.

Ook nu claimt Rusland dat de raket die het station trof van Oekraïense kant kwam. Volgens de autoriteiten van de zelfverklaarde Volksrepubliek Donetsk (DPR) kwamen fragmenten van een Oekraïense Tochka-U-raket, die werd neergehaald boven de stad, terecht op het treinstation.

EU-buitenlandchef Josep Borrell veroordeelt met klem ‘de willekeurige aanval door Rusland’ op het treinstation vol vluchtelingen. ‘Dit is weer een poging om ontsnappingsroutes te sluiten voor hen die deze ongerechtvaardigde oorlog ontvluchten, en menselijk lijden te veroorzaken’, schrijft hij op Twitter.

Borrell vertrok vrijdagochtend vroeg vanuit Polen per trein naar Kiev met Europese Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen voor een ontmoeting met president Zelenski.

Eerste berichten over dertig doden en vele gewonden. pic.twitter.com/OfbVTEV960 — Gert-Jan Dennekamp (@gjdennekamp) 8 april 2022