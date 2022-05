Gouverneur Texas ‘woedend’ over onjuiste politie-informatie na schietpartij school

Gouverneur Greg Abbott van Texas vrijdag op een persconferentie, waar hij zijn woede uitte over de aan hem verstrekte politie-informatie. Beeld AFP

Abbott benadrukte dat de informatie die hij bekendmaakte in de nasleep van de schietpartij, die voor een groot deel niet klopte, gebaseerd was op wat hem verteld was. Hij gaf aan vastbesloten te zijn de komende dagen volledige duidelijkheid te krijgen over wat er precies is gebeurd. “De informatie die ik kreeg, bleek grotendeels onjuist te zijn”, zei de gouverneur, die de politie eerder nog had geprezen vanwege hun “verbazingwekkende moed” door op de schutter ​​af te rennen en hun “snelle reactie”.

De politie in Texas maakte eerder vrijdag bekend een “verkeerde keuze” te hebben gemaakt door niet direct in te grijpen. “Het was de verkeerde beslissing. Punt uit”, aldus Steven McCraw, de belangrijkste veiligheidsfunctionaris van de staat. De lokale politie wachtte onder meer op een speciaal politieteam om het klaslokaal in te gaan en de schutter uit te schakelen. Volgens McCraw had dat anders gemoeten. Het duurde daardoor lang voordat er daadwerkelijk werd ingegrepen. McCraw zei dat de bevelvoerder ter plaatse dacht dat geen van de leerlingen in het lokaal nog in leven was.

McCraw gaf vrijdag ook een tijdschema vrij van de gebeurtenissen. De 18-jarige schutter Salvador Ramos liep om 11.33 uur lokale tijd de school binnen. De eerste agenten arriveerden binnen twee minuten en niet lang daarna waren negentien agenten in de school aanwezig. Maar niemand drong het lokaal binnen waar Ramos een bloedbad aanrichtte. Uiteindelijk schakelde het speciale politieteam de schutter pas om 12.51 uur uit.

Tijdens de schietpartij werd door leerlingen vanuit de school meerdere keren het alarmnummer gebeld.