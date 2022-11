Gouverneur Ron DeSantis, de gedisciplineerde versie van Donald Trump

Ron DeSantis. Beeld AFP

Teleurgestelde Republikeinen moesten constateren dat ze hoge verwachtingen niet waarmaken, maar één partijgenoot overtrof ze juist. Ron DeSantis scoorde in Florida zo goed, dat hij als nieuw gezicht van de partij uit de Congresverkiezingen komt.

De gouverneur is er bijvoorbeeld in geslaagd aanhang te winnen in de grote groep kiezer met Latijns-Amerikaanse wortels in Miami en omgeving. Democraten gingen er lang van uit dat zij haast vanzelfsprekend op hen zouden stemmen, maar latino’s zijn op sociaal vlak vaker conservatief, zoals DeSantis, een katholiek. De gouverneur mengt zich enthousiast in een hoogoplopende culturele strijd over lhbti-rechten. DeSantis verbood scholen om met jonge kinderen over lhbti-onderwerpen te praten. Toen Disney als grootste werkgever in zijn staat kritiek uitte, ontnam hij Disney een speciale belastingstatus. In zijn overwinningstoespraak noemde DeSantis Florida ‘de staat waar woke sterft’.

Kleinerende bijnaam

Zijn succes irriteert de man die in de afgelopen jaren de Republikeinse partij in zijn greep had mateloos. Donald Trump testte al een kleinerende bijnaam, Ron de Schijnheilige, en dreigde belastende informatie openbaar te maken over zijn voornaamste uitdager uit eigen gelederen. “Als hij zich kandidaat stelt voor het presidentschap zal ik je dingen over hem vertellen die niet erg vleiend zijn. Ik weet meer over hem dan misschien wel zijn vrouw, die zijn campagne eigenlijk leidt,” zei Trump deze week tegen verslaggevers.

Trump wil ook opnieuw president worden en voelt de concurrentie van een nieuwe generatie. Trump is de 70 ruim gepasseerd, DeSantis is met zijn 44 jaar piepjong voor een Amerikaanse politicus. De vader van drie jonge kinderen heeft behalve diploma’s van topuniversiteiten Harvard en Yale ook relevante ervaring als militair, aanklager en Congreslid. Hij wist de aandacht van conservatieve Amerikanen te trekken toen hij in de coronapandemie weigerde mondkapjes of vaccinaties te verplichten.

Afstandelijk en koelbloedig

Democraten zien hem als een gedisciplineerde versie van Trump, zonder alle negatieve juridische bagage – en vrezen hem daarom. DeSantis heeft inderdaad veel gemeen met de oud-president, al ging hij niet compleet mee in Trumps verzinsels over gestolen verkiezingen. DeSantis voert ook graag gevechten met kritische media, en is niet vies van een stunt om een anti-immigratiepunt te maken. Immigranten die asiel kwamen aanvragen aan de zuidgrens liet hij demonstratief naar een vakantieoord voor de rijke elite vliegen.

De gouverneur staat bekend als afstandelijk en koelbloedig – geen charmeur, dus, in verkiezingscampagnes. Wel scoort hij punten als effectief bestuurder. Toen vorig jaar een appartementengebouw instortte kreeg hij een compliment van de Democratische burgemeester van Miami: de gouverneur was besluitvaardig en samenwerkingsgezind in reactie op de ramp.